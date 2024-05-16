إيلاف من المنامة: من الحاضر؟ ومن غاب؟ سؤال الحضور والغياب في القمة العربية التي بدأت أعمالها في المنامة الخميس، يشغل حيزاً من فكر الملايين من أبناء المنطقة العربية.

فقد انطلقت الخميس أعمال القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور عدد من القادة العرب، وغياب بعض القيادات، في ظروف غاية في الدقة والخطورة في ظل ما يحدث في قطاع غزة، والسودان، ووفقاً لكثير من معادلات السياسة العالمية الآخذة في التغير بوتيرة سريعة لم تعرفها المنطقة أو العالم من قبل.

من حضر قمة البحرين ومن تغيب عنها من الزعماء العرب؟ سؤال طرحه موقع "روسيا اليوم" راصداً سجلات الحضور والغياب هذه المرة.

القمة لماذا؟

القمة تحاول صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، ومقتل ما لا يقل عن 35 ألفاً، والأزمة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.

وتضم الجامعة العربية 22 دولة، ومنذ بدء القمم العربية العادية والطارئة في القاهرة عام 1946، تستضيف المنامة للمرة الأولى اجتماع مجلس جامعة على مستوى القمة (القادة) في دورته العادية الـ33.

ويحضر قمة البحرين كل من:

رئيس فلسطين محمود عباس.

ملك الأردن عبد الله الثاني.

رئيس مصر عبد الفتاح السيسي.

رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني.

رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد.

رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي.

رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد يونس المنفي.

رئيس جزر القمر المتحدة غزالي عثمان.

رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري.

رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

الرئيس السوري بشار الأسد.

ويتغيب عن القمة من الزعماء العرب:

رئيس الجزائر عبد المجيد تبون وينوب عنه وزير الخارجية أحمد عطاف

ملك المغرب محمد السادس وينوب عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش

سلطان عمان هيثم بن طارق ويمثل السلطنة نائب رئيس الوزراء أسعد أل سعيد

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح ويمثله رئيس الوزراءالشيخ أحمد العبد الله.

رئيس تونس قيس سعيد وينوب عنه وزير الشؤون الخارجية، نبيل عمار.

رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد وينوب عنه نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، ينوب عنه وزير الخارجية المكلف حسين عوض علي.