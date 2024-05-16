المنامة: بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، غادر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لترؤس وفد السعودية المشارك في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي سيُعقد في مملكة البحرين.

وكان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى المنامة اليوم.



كما كان في الاستقبال الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، والشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، وعبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وسلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعددٌ من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين.