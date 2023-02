قراؤنا من مستخدمي تلغرام

إيلاف: تفوق هاري ستايلز على بيونسيه وأديل وخطف جائزة "ألبوم العام" منهما فكانت ليلته في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2023.

بالإضافة إلى حصوله على جائزة "Best Pop Vocal Album" ، تفوق نجم البوب على بيونسيه و اديل و باد باني ليفوز بجائزة "ألبوم العام" المرموقة.

وبينما كان محبوه يحتفلون في كل مكان، كان بعض المشاهدين أقل سعادة، خاصة بعد أن كشفت أكاديمية التسجيلات أن المغني لديه علاقة شخصية بمنتج الحفل.

أثناء العرض ، غردت صفحة Recording Acadamy / Grammys الرسمية "حقيقة ممتعة" حول علاقة ستايلز مع بن وينستون Ben Winston وهو الأمر الذي لم يعجب الكثيرين.

"حقيقة ممتعة: الصوت في بداية" As It Was "هو لابنة منتج حفل #GRAMMYs الخاص بنا ،Ben Winston!"

وينستون ، الذي يعمل أيضًا كمنتج تنفيذي لبرنامج "The Late Late Show" مع جيمس غوردون، يقود أيضًا إنتاج Grammy على CBS منذ عام 2017 ، وفقًا لـموقع Just Jared.

واشتعلت التعليقات على الإنترنت على الفور بعد ان اتضحت الصلة، واقترح أحدهم أنه لم يكن من المفترض أن يتم ترشيح ستايلز "لهذا السبب وحده".