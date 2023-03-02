قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من القاهرة: أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن موعد دورته الـ 45 ،التي ستقام خلال الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر 2023 ،بدار الأوبرا المصرية.

وقد سبق وأعلن المهرجان موعد انطلاق الدورة الجديدة أثناء مشاركة الإدارة الفنية برئاسة الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، ومدير المهرجان المخرج أمير رمسيس، ومدير المكتب الفني الناقد أندرو محسن في فعاليات الدورة الحالية من مهرجان برلين السينمائي الدولي.

جدير بالذكر أن الدورة 44 قد شهدت مشاركة 108 فيلما من 53 دولة، من بينها 30 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و 57 فيلما في عروضها الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما شهدت الدورة الماضية إقبالاً جماهيرياً كبيراً، كما وصل عدد الضيوف المشاركين فى المهرجان إلى 480 ضيف.