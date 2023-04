قراؤنا من مستخدمي تويتر

إيلاف: صنعت فرقة "بلاكبينك" النسائية التاريخ كأول فرقة كورية جنوبية تشارك في مهرجان "كوتشيلا" العريق. حيث قامت عضوات فرقة الـ "K-pop" الشهيرة "جيسو و جيني، وليسا، وروز" بأداء مجموعة من أجمل وأشهر الأغاني على مدار ساعتين تقريبًا حيث إختتمن الليلة الثانية من المهرجان.

بدأت وصلتهن في الواقع بعد 30 دقيقة من الموعد المخطط لها، لكن يبدو أن المعجبين لم يمانعوا الانتظار.

بدأت مجموعة من الراقصين بعرض رقصات درامي، مما أدى إلى ترقب الفتيات.

بعد ذلك ، ظهرت فتيات "Blackpink" خلف سحب من الدخان وافتتحن الحفل بأغنية "Pink Venom" التي أثار صرخات وهتافات جامحة من الحشد.



ثم ادوا أغنية "اقتل هذا الحب" مباشرة بعد ذلك ، وبعد ذلك كان لديهم بضع لحظات للتفاعل مع الجمهور ، كل فتاة تأخذ ثانية واحدة لتقديم نفسها وشكر الحشد.

وكانت قائمة الأغاني الخاصة بالعرض عبارة عن نسخة معدلة من أدائهم "Born Pink World Tour" الذي دام ساعتين ، وقد اختتموا الفصل الأول ببعض المفضلات لدى المعجبين ، من بينها "How You Like That" و "Kick It".

سمح الفصل الثاني لكل عضوة بالتألق بشكل فردي: أدت جيسو أغنيتها المنفردة الأخيرة "Flower" ، أما جيني فقدمت"You & Me" ، وغنت روز مجموعة متنوعة من "Gone" و "On the Ground" ، وأغلقت ليزا جزء الأغنيات المنفردة مع أغنيتها الموسيقية الشهيرة "Money".

ثم عادوا إلى كتالوجهم كمجموعة دون أن يفقدوا أي طاقة. أدت نسخة Blackpink من "Boombayah" إلى اشتعال حماس الجمهور ، حيث قامت كل فتاة بإشراك المعجبين في جلسة غنائية جماعية ، ثم انتقلت المجموعة إلى أغنية "Lovesick Girls" الرائعة. ثم تبعوها بـ "Playing With Fire" و "Typa Girl" و "Shut Down" و "Tally" و "DDU-DU DDU-DU". جاءت الخاتمة الكبيرة مع "Forever Young" وعرض مذهل للألعاب النارية الوردية والألعاب النارية التي أبهرت الجمهور قبل أن تشكر الفتيات الجميع مرة أخرى.