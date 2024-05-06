الرياض: كشف الفنان السعودي المخضرم، محمد عبده، عن إصابته بمرض السرطان، معلنا أنه في حالة جيدة، وقد دخل مرحلة التعافي، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وأوضح عبده خلال تسجيل صوتي تناقلته منصات التواصل الاجتماعي، أنه مصاب بسرطان البروستاتا، وقال: "كان عندي كانسر (سرطان) في البروستاتا، وبأخذ إبرة (حقنة) كل 3 أشهر، وبعد يومين بتاريخ (السابع من أبريل) تنتهي الثلاثة أشهر، وأبدأ في الكورس الثاني".

وأضاف عبده المعروف بلقب "فنان العرب"، أن "الفحوصات المبدئية طيبة، وإنزيم الكانسر (السرطان) ينخفض، والأعراض الجانبية للإشعاع أخف بكثير من العمليات الأخرى، وهذا عارض نصبر عليه، ودعاؤكم من عوامل الشفاء".

ويبلغ الفنان السعودي من العمر 74 عاما، ويملك شهرة كبيرة، حيث غنى لكبار الشعراء والملحنين في دول الخليج والعالم العربي.

يشار إلى أن سرطان البروستاتا يعد ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعاً التي يتم تشخيصها عند الرجال، حيث يمثل ما يقرب من 15 بالمئة من جميع أنواع الأورام السرطانية التي يتم تشخيصها على مستوى العالم أجمع. وتزداد احتماليات الإصابة به مع التقدم في العمر.