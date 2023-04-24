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إيلاف:كشفت "ETRO" للتو عن أول مجموعة "ETRO Home Interiors" و "ETRO Home Collection" التي صممها المدير الإبداعي ماركو دي فينتشنزو في أسبوع ميلان للتصميم. يعيد ماركو دي فينتشنزو ابتكار تقاليد وتراث إيترو في الوقت الحاضر ، ويغرس جمالياته الحديثة والشعرية في نهج متعدد الأبعاد حيث تتعايش المفروشات والإكسسوارات والأقمشة لخلق عوالم وطرق جديدة للعيش.

"ETRO" هي واحدة من العديد من دور الأزياء التي وسعت عروضها لتشمل الديكورات المنزلية.

وقد تزايد هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة ، حيث تسعى العلامات التجارية للأزياء إلى تنويع مصادر إيراداتها والاستفادة من شعبية الديكور المنزلي.

أطلقت شركات مثل Gucci و Ralph Lauren و Versace مجموعات ناجحة للتصميمات الداخلية المنزلية. هناك عدة أسباب تجعل هذا الاتجاه عصريًا ومربحًا.

أولاً ، يسمح لبيوت الأزياء بتوسيع هوية علامتها التجارية والوصول إلى جمهور أوسع.



لا يزال بإمكان المستهلكين الذين قد لا يكونون قادرين على شراء سلع الأزياء الراقية الاستثمار في قطعة من العلامة التجارية من خلال ديكور المنزل.

بالإضافة إلى ذلك ، تميل التصميمات الداخلية للمنزل إلى أن يكون لها عمر أطول من عناصر الموضة ، مما يجعلها استثمارًا ذكيًا للمستهلكين ومصدرًا موثوقًا لإيرادات العلامات التجارية.

لا شك أن غزو ETRO للتصميمات الداخلية للمنزل هو خطوة ذكية للعلامة التجارية ، ويمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من بيوت الأزياء تحذو حذوها في السنوات القادمة.