إيلاف: تقوم أوريان سيفي، زوجة فيل كولينز السابقة، ببيع ما تقدر قيمته بـ 4 ملايين دولار من المجوهرات والمحافظ والأشياء الثمينة التي كانت في السابق مملوكة لمغني "You'll Be in My Heart".

إن بيانو ياماها الشخصي الخاص بكولينز، بالإضافة إلى صندوق Wurlitzer Jukebox الخاص به، هما مجرد عدد قليل من الممتلكات الثمينة التي يتم بيعها في مزاد Kodner Auction Gallery ومقره ميامي، وقد قيل لنا أن قيمة القطعة تقدر بـ 2,987,500 دولار إلى 4,307,200 دولار.

قالت سيفي، 49 عامًا، لموقع السادسة يوم الجمعة: "يؤلمني أن أتخلى عن هذه العناصر العزيزة، لكنني قمت مؤخرًا بتقليص حجم المنزل وببساطة ليس لدي مساحة للعديد من المقتنيات".

وأضافت: "هذه بعض من أغلى ممتلكات عائلتنا"، موضحة أن صندوق الموسيقى ورليتسر أهداه مدير أعمال كولينز لهما عندما تزوجا في عام 1999.

شاركت أيضًا أن بيانو ياماها كان ملكًا لعائلتهم ويستخدمه كولينز لتعليم ابنهما نيكولاس البالغ من العمر 22 عامًا كيفية العزف. ويشترك سيفي وكولينز أيضًا في ابنهما ماثيو البالغ من العمر 18 عامًا.

كما تقدر قيمة البيانو بمبلغ ضخم يتراوح بين 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار.

وقالت سيفي: "أقوم أيضًا ببيع مجموعة ضخمة من أحذية شانيل بالمزاد العلني"، مضيفًة: "لقد كنت العميلة الأولى لشانيل عندما بدأت جمع الأحذية في عام 2001 مع أكثر من 500 زوج من أحذية شانيل في مجموعتي".

ويتجه أيضًا إلى مبنى المزاد العديد من قطع الأزياء الراقية، بما في ذلك ملابس شانيل وأحذية وجزم ومجموعة كبيرة من مجوهرات فان كليف آند آربلز.

أخبرنا روس كودنر، رئيس معرض كودنر للمزادات، في بيان له: "يعد هذا المزاد فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر للحصول على بعض المقتنيات الأكثر شخصية وأيقونية من المجموعة الخاصة لفيل وأوريان كولينز".