قررت النيابة العامة المصرية، يوم أمس السبت، دفن جثمان الملحن المصري محمد رحيم، بعد التأكد من أن "الوفاة طبيعية ولا تحمل شبهة جنائية"، وذلك بعد تقارير تحدثت عن أسباب غير طبيعية لوفاة الملحن الشاب.

وأعلنت زوجة رحيم، مدربة الأسود المصرية أنوسة كوتة، دفن الجثمان عصر يوم السبت، وسيتم تحديد موعد لاحق لتلقي العزاء.

وكانت وفاة الملحن محمد رحيم، 45 عاما، أثارت حالة من الجدل والشكوك حول سبب الوفاة، بعد إعلان شقيقه طاهر رحيم، تأجيل الجنازة لحين إشعار آخر، لوجود خدوش في جثته، وأمرت النيابة بإجراء الكشف الطبي الظاهري على الجثمان.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن السائق الخاص بالمتوفى وحارس منزله اكتشفوا وفاته، فجر السبت، بعد كسر باب منزله لأنه لم يرد على الهاتف أكثر من مرة. وكانت زوجته في جولة مع السيرك الأوروبي بمحافظة السويس، وعادت إلى القاهرة بعد أن أبلغوها بخبر الوفاة.

وبحسب تقرير مديرية الصحة فإن الوفاة مر عليها أكثر من 24 ساعة وهو ما تسبب في وجود انتفاخ في البطن، بالإضافة للاشتباه في وجود خدوش وجروح بمنطقة الساقين والقدمين، مما دفع النيابة لفتح تحقيق في الوفاة وتأجيل تصريح الدفن، واستدعاء السائق وحارس العقار لأخذ أقوالهما بشكل رسمي.

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وبعد التحقيقات أصدرت النيابة المصرية بيانا قالت فيه إن وفاة محمد رحيم "كانت طبيعية"، وأن الفحوصات الأولية التي أجراها مفتش الصحة، أكدت أن الإصابات التي ظهرت على الفم واليد والساق سطحية وظاهرية ولا تدل على وجود شبهة جنائية.

كما أن مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الوفاة أكدت عدم رصد أي تحركات مشبوهة أو دخول أشخاص غرباء إلى المنزل، لذلك فإن الخربشات والانتفاخ بالجثمان نتيجة طبيعية لحالة الوفاة ولا تحمل دلالات جنائية.

وفي النهاية أذنت النيابة المصرية بدفن جثمان محمد رحيم بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وحفظ القضية مؤقتا مع الاحتفاظ بحق فتحها حال ظهور أدلة جديدة.

ونعت نقابة المهن الموسيقية المصرية الملحن المتوفى، وقالت في بيان أصدره رئيس النقابة مصطفى كامل، " ننعي ببالغ الحزن والأسى، المطرب والملحن محمد رحيم، الذي رحل عن عالمنا، وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرته".

واعتبرت النقابة أن وفاته " خبر صادم" للوسط الغنائى وكل محبى الموسيقى، صاحب تاريخ طويل من الألحان التي حققت نجاحات كبيرة مع نجوم الطرب في مصر والوطن العربى، "ورمزا للإبداع" وترك بصمة كبيرة بألحانه العظيمة.

وكان الملحن المصري الراحل نشطا على منصات التواصل الاجتماعي، وأخر مشاركاته على منصة إكس في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، كتبها للمطربة اللبنانية نانسي عجرم، تعليقا على حفلها في العاصمة الفرنسية باريس، وقال :" يخزي العين وعقبال اللى بالي بالك إن شاء الله".

يخزي العين وعقبال اللى بالي بالك ان شاء الله 🤩 https://t.co/pxV77sRgam — Mohamed Rahim (@MohamedRahim) November 19, 2024

كما كتب تغريدة أيضا في نفس اليوم تعليقا على أنباء افتتاح الشيف التركي الشهير براق، مطعما في مصر، وقال رحيم على إكس: " لشيف براق الجميل #وغلاوتك #رحيميات welcome in 🇪🇬 طب تدفع كام طيب!!".

الشيف براق الجميل #وغلاوتك #رحيميات welcome in 🇪🇬

طب تدفع كام طيب 😂😂😂 pic.twitter.com/9xNuLnQvq0 — Mohamed Rahim (@MohamedRahim) November 19, 2024

وتسابق فنانو مصر والدول العربية لنعي الملحن محمد رحيم، وتعزية جمهوره.

وكتب المغني المصري عمرو دياب، على إكس، "أنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل الملحن المبدع محمد رحيم. خالص التعازي لأسرته ومحبيه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

https://twitter.com/amrdiab/status/1860273986254319670?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1860273986254319670%7Ctwgr%5E3dc940d36579a956f46ec9fa0c0fcbc5897297cd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.almasryalyoum.com%2Fnews%2Fdetails%2F3313047

كما علق الممثل المصري أكرم حسني، على الوفاة قائلا، "لاحول ولا قوة إلا بالله .. إنا لله وإنا اليه راجعون...انتقل الي رحمة الله صديقي الفنان الكبير محمد رحيم ربنا يرحمه ويحسن إليه ويصبر أهله...سبحان من له الدوام".

لاحول ولا قوة الا بالله .. إنا لله وإنا اليه راجعون...انتقل الي رحمة الله صديقي الفنان الكبير محمد رحيم ربنا يرحمه ويحسن اليه ويصبر اهله...سبحان من له الدوام. pic.twitter.com/0gz0KnJuX5 — Akram Hosny (@AkramHosny) November 23, 2024

ووصفته المغنية المصرية أنغام بأنه "العزيز المحترم الزميل والأخ والفنان الكبير".

وكتبت على إكس، "خبر صادم جدا رحيل #محمد_رحيم..... لاحول ولاقوة الابالله، نعزي أنفسنا وخالص العزاء لعائلته

خبر صادم جدا رحيل #محمد_رحيم العزيز المحترم الزميل والأخ والفنان الكبير لاحول ولاقوة الابالله نعزي انفسنا وخالص العزاء لعائلته pic.twitter.com/BM4zEMh0Pi — Angham (@Angham) November 23, 2024

واعتبرت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، رحيل محمد رحيم بأنه "صدمة كبيرة"، ونشرت صورة لها بجواره وهو يلحن لها، على منصة إكس، ووصفته بأنه كان "ملحنا موهوبا ترك بصمة واضحة في عالم الموسيقى".

وأضافت، "رحمك الله يا محمد رحيم ونسأل الله أن يلهم أهله وأحبابه الصبروالسلوان..ادعوله بالرحمة والمغفرة".

رحيل الملحن محمد رحيم صدمة كبيرة لنا جميعًا، فقدنا ملحنًا موهوبًا ترك بصمة واضحة في عالم الموسيقى.

رحمك الله يا محمد رحيم ونسأل الله أن يلهم أهله و أحبابه الصبر والسلوان



ادعوله بالرحمة والمغفرة 🙏 pic.twitter.com/bNcAiQzLL1 — Sherin Abdelwahab (@Sherinthesinger) November 23, 2024

وعبرت المغنية اللبنانية إليسا عن صعوبة "فقدان" محمد رحيم، وغردت على منصة إكس " كنت صديقي ومن يجعلني بتسم بمجرد رؤية رسالة منك، وشريك النجاح بمحطات كتيرة بمسيرتي ومسيرة كثير من زملائي".

وفي النهاية كتبت "ذكراك ما بتموت... سوف أشتاق لك كتيرا يا صديقي وافتقدك بكل ألبوم أعمل عليه".

صعبة عليي كتير إحكي بعد خبر خسارتك. كنت صديقي والانسان يللي بخليني ابتسم بس شوف رسالة منو،وشريك النجاح بمحطات كتيرة بمسيرتي ومسيرة كتار من زملائي، ويللي عندو تاريخ #محمد _رحيم ذكراه ما بتموت. رح اشتقلك كتير يا صديقي وافتقد لك بكل ألبوم عم حضرلو💔

الله يرحمك ويكون مثواك الجنة — Elissa (@elissakh) November 23, 2024

وكتبت المغنية التونسية لطيفة على إكس، "وجعت قلبي والله يا رحيم ".

وقالت إنها تواصلت معاه للتو للاتفاق على عمل جديد، وختمت المشاركة "ربنا يرحمك ويصبر أهلك ويصبر كل محبينك على فراقك .. كنت فنان ومبدع وإنسان جميل وقلب حلو .."

وجعت قلبي والله يا رحيم .. ده انا لسه مكلماك ومتفقين على شغل .. ربنا يرحمك ويصبر أهلك ويصبر كل محبينك على فراقك .. كنت فنان ومبدع وانسان جميل وقلب حلو ..

الله يرحمك#محمد_رحيم#لطيفة pic.twitter.com/p1VLElgBvg — Latifa Al-Tunisia (@latisol) November 23, 2024

"الضغوط والموت"

أما الشاعر المصري بهاء محمد، فنشر مشاركة أثارت الجدل على فيسبوك، حول الضغوط التي تعرض لها رحيم وأدت لوفاته.

وقال : "محمد رحيم ارتاح خلاص ؟!.. ثمن الضغط على الإحساس.. الموت ؟! اللهم أرحمه وأغفر له وأعف عنه".

أما الداعية والمنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي، إمام المسجد الكبير/مستشار اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة، فكتب على منصة إكس " إنا لله وإنا إليه راجعون حزنت كثيراً لوفاة أخي العزيز #محمد_رحيم كان له بصمة وفضل بعد الله علي في تلحينه نشيد: يارايحين على مصر مين يبعت سلامى فى كلمتين يا أهل الله، مشتاق لناسها الطيبين و دى ياما فيها مخلصين".

وأضاف مع صورة كبيرة لرحيم، "كان يحب قصيدة ليس الغريب ويبكي متأثرا بمعانيها الصادقة رحمه الله".

إنا لله وإنا إليه راجعون حزنت كثيراً لوفاة أخي العزيز #محمد_رحيم



كان له بصمة وفضل بعد الله علي

في تلحينه نشيدة:



يارايحين على مصر

مين يبعت سلامى فى كلمتين

يا اهل الله، مشتاق لناسها الطيبين

و دى ياما فيها مخلصين



كان يحب قصيدة ليس الغريب ويبكي متأثراً بمعانيها الصادقة رحمه الله pic.twitter.com/NsTGE6KV4E — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) November 23, 2024

أما المغنية اللبنانية نوال الزغبي، فقالت على منصة إكس: " الكبار والمبدعون يرحلون لكن لا يموتون #محمد_رحيم"، وأرفقت المنشور بمقطع من إحدى أغنياتها التي لحنها رحيم.

الكبار والمبدعين بيرحلوا بس ما بيموتوا #محمد_رحيم 🙏💔 pic.twitter.com/kmgms2OyPN — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) November 23, 2024

كما نعته الجماهير من مصر والدول العربية أيضا.

وقالت إحدى المدونات على منصة إكس: " وداعا #محمد_رحيم، أغاني عظيمة صنعها، من أكثر من عشرين عاما وإلى اليوم نستمع لها ونستمتع بها وكأنها أغاني الأمس، صانع السعادة .. صانع البهجة .. صانع الإبداع، لا يموت وإن مات، لروحك السلام والرحمة".

وداعًا #محمد_رحيم



اغاني عظيمة صنعها من اكثر من عشرين عام ، و الى اليوم نستمع لها ونستمتع بها وكأنها اغاني الأمس



صانع السعادة .. صانع البهجة .. صانع الإبداع

لا يموت و إن مات



لروحك السلام و الرحمة 🤍 pic.twitter.com/9bYulnDaqv — نورة الحسيني. (@INOURA919) November 23, 2024

وأكدت مستخدمة أخرى على أن جميع أعمال الملحن الراحل كانت جميلة، ومليئة بالإحساس.

وكتبت على إكس، " أغانيه مليئة إحساس".