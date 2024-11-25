قال نجم هوليوود دوين جونسون إن المعجبين يجب أن يشعروا بالحرية والغناء في السينما، أثناء حضوره العرض الأول لفيلم موانا 2 في المملكة المتحدة.

وأضاف النجم الأمريكي، المعروف باسم "ذا روك"، لبي بي سي في حفل افتتاح الفيلم في بريطانيا على السجادة الحمراء "خاصة إذا كنت تحب الموسيقى، سيكون ممتعاً أن تغني".

ويؤدي كل من دوين جونسون وأوليي كرافاليو الدور الصوتي للشخصيتين الرئيسيتين "ماوي و موانا" على التوالي في الفيلم الكرتوني، الذي يكمل الجزء الأول من فيلم المغامرة الموسيقية والذي عرض عام 2016.

وفي الآونة الأخيرة، اشتعل نقاش على وسائل التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان يجب على الناس الغناء في دور السينما، والذي أشعله إصدار فيلم "ويكيد" أو "الشرير" قبل بضعة أيام.

وجادل البعض بأنه يجب أن يتمكن المعجبون من التعبير عن استمتاعهم كما يحلو لهم، بينما يقول آخرون إن الغناء يفسد تجارب الآخرين.

ومع ذلك، أوضح جونسون وجهة نظره بشأن الآداب العامة في السينما.

وقال "غنِّ! لقد دفعت أموالك التي كسبتها بشق الأنفس مقابل تذكرة، وذهبت إلى مسرحية موسيقية، وأنت مستمتع بها".

Getty Images أوليي كرافاليو (يسار) ودوين جونسون يعيدان تمثيل أدوارهما الصوتي لشخصيتي الفيلم الرئيسيتين موانا وماوي في فيلم موانا 2

يحكي الفيلم الأصلي قصة فتاة مراهقة بولينيزية مغامرة تنطلق في مهمة عبر المحيط لإنقاذ شعبها.

وقالت ديزني إن فيلم موانا 2 يجمع موانا وماوي بعد ثلاث سنوات في رحلة جديدة إلى جانب طاقم من "البحارة غير المحتملين".

وفي مساء الأحد، تحول مربع ليستر سكوير في لندن إلى جزيرة بولينيزية، كاملة مليئة بأشجار النخيل والشاطئ والراقصين.

وبينما كان الطقس غير استوائي بشكل واضح، حضر العشرات من المعجبين على أمل إلقاء نظرة خاطفة على كرافاليو وجونسون.

وكانت أوليي كرافاليو، تبلغ من العمر 16 عاما فقط عندما ظهرت لأول مرة كممثلة في دور موانا، ولعبت منذ ذلك الحين دور البطولة في أفلام عدة بما في ذلك فيلم "ميين غيرلز" أو "فتيات لئيمات" لعام 2024 بالإضافة إلى الظهور على المسرح.

لكنها قالت إنها لا تزال "متحمسة للغاية" للعودة إلى دور موانا.

وأضافت في حديث لبي بي سي: "أعتقد أن موانا في طليعة محادثة في غاية الأهمية، إذ أن كلمة أميرة وكلمة بطل حاليا "قابلة للتبديل والتغيير".

وأردفت "إنها قوية، وشجاعة، ولا تخشى أي شيء على الإطلاق كما أنها تبدو قوية وهي تقود سفينة رحلتها في مغامراتها".

Getty Images دوين جونسون "ذا روك" يلتقط صوا مع المعجبين

ويؤدي جونسون، المصارع السابق البالغ من العمر 52 عاما، صوت "نصف الإله" ماوي في الرسوم المتحركة.

وعندما سُئل عن أوجه التشابه بين الدورين، قال إن هناك فرقا واضحا. فـ"ماوي هو في الواقع نصف إله".

وأضاف ضاحكاً: "الفرق هو أن المصارعين يعتقدون أنهم نصف آلهة، لكنهم ليسوا كذلك. أعرف ذلك لأنني كنت واحدا منهم".

وأوضح جونسون، الذي يلعب أيضاً دور ماوي في النسخة الحية القادمة من فيلم موانا، إن بناته الثلاث "أحببن" رؤيته يؤدي الدور.

وقال "لأنهن يرين أنفسهن في موانا، يشعرن بأنهن مُمَثلات ويشعرن بأن الفيلم هذا يمثلهن أيضا".

وفي الوقت نفسه، قالت أوليي إنها عندما اختيرت لدور موانا، "لم تكن لتتوقع أبدا.مدى التأثير الذي ستحدثه هذه الشخصية".

وأضافت "كنت أعلم أنها ستغير حياتي، لكن يبدو أنها غيرت أيضا حياة العديد من الأشخاص الآخرين".

وأوضحت "لذا في بعض الأحيان عندما أقابل أطفالا في هذا العمر الخاص حقا، أشعر وكأنني سانتا "بابا نويل"، حيث ينظرون إلي ويقولون، "أنت موانا!" ويصدقون ذلك! وهذا يبعث الدفئ في قلبي".

والعديد من محبي الفيلم، الذين كانوا أطفالا عندما صدر الجزء الأول من الفيلم الأصلي قبل ثماني سنوات، سيكونون الآن مراهقين أو بالغين.

لذلك تأمل ديزني أن يجذب الفيلم جمهور الحنين إلى الماضي وكذلك جيلا جديدا من الأطفال.

لكنه يواجه منافسة صعبة، بعد أيام فقط من إطلاق فيلم "ويكيد".

وحقق فيلم "موانا" الأصلي 687 مليون دولاراً أمريكياً في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم، وحصل على ترشيحين لجوائز الأوسكار.

ووفقا لشركة ديزني، كان الفيلم الأكثر عرضا في عام 2023 في الولايات المتحدة.

وكان هناك تكملة قيد التطوير سابقا كسلسلة تلفزيونية لديزني بلس، لكن الشركة فاجأت المعجبين في فبراير/ شباط عندما كشفت أنها ستنقل الفيلم إلى دور السينما بدلا من ذلك.

كما أن كاتب أغاني الفيلم الأصلي، لين مانويل ميراندا - الذي رُشح لجائزة الأوسكار عن الفيلم – لم يعد للعمل على موسيقى جزء التكملة للفيلم.

وبدلا من ذلك، ألف أغاني الفلم أربعة ملحنين، بما في ذلك الثنائي أبيغيل بارلو وإميلي بير، اللذان اشتهرا عام 2022 بعد تأليفهما موسيقى غير رسمية لمسلسل بريدجيرتون على تيك توك.