إيلاف: أصبحت الثروة المتطرفة الشغل الشاغل لعصرنا، حيث ظهر رجل الأعمال الثري الفاحش، أو في بعض الأحيان وريث ثروة غير أخلاقية، في جميع أنحاء التلفزيون في عام 2023، من "Beef" إلى "Dead Ringers"، و"Succession" مروراً بـ "The Fall of the House of Usher" وصولاً الى "The Morning Show".

في مسلسل "جريمة قتل في نهاية العالم"(A Murder at the End of the World)، ينضم كلايف أوين إلى صفوفهم باعتباره "ملك التكنولوجيا" آندي رونسون، الملياردير الذي يدعو مجموعة من المبدعين والمتفوقين إلى منتجع في براري أيسلندا، حيث يتحدثون ظاهريًا عن القضايا الكبرى في عصرنا، وخاصة أزمة المناخ، وتشهد على ما قد يبدو عليه المستقبل. يقول رونسون، في نهاية خطاب مثير حول لاجئي المناخ والاختفاء الجماعي: "الحقائق هستيرية، لكنها حقائق".

داربي هارت

تدور أحداث "A Murder at the End of the World" حول داربي هارت (إيما كورين)، وهي شابة في العشرينيات من عمرها، محققة هاوٍية وهاكر ومؤلفة.

بعد أن نشأت مع أب أعزب يعمل كطبيب شرعي، أصبحت داربي مفتونًةبجميع النساء المتوفيات المجهولات في العالم - وخاصة اللواتي لم يمتن لأسباب طبيعية. وكما أوضحت، لن يتم العثور على العديد من قتلتهم.

مع بدء القصة، تكون داربي في محل لبيع الكتب، تقرأ من مذكرات جريمة حقيقية كتبتها عن سلسلة من النساء المتوفيات اللاتي اعتقدت أنهن مرتبطات بقاتل متسلسل، وبحثها عن ذلك القاتل مع صديقها بيل (هاريس ديكنسون).يلفت كتابها انتباه آندي رونسون (كلايف أوين)، ملياردير التكنولوجيا المنعزل المشهور والمثير للجدل بدرجة كافية لدرجة أنه تعرض لمحاولات اغتيال أكثر من أي رئيس دولة.

فتتلقى داربي دعوة لحضور ندوة حول "دور التكنولوجيا في ضمان مستقبل الإنسان"، يستضيفها ويمولها رونسون وزوجته لي أندرسون (التي تلعب دورها مارلينج)، المبرمجة الأسطورية التي يصدف أنها المثل الأعلى لداربي.



وبطبيعة الحال، يستمتع المسلسل بإستعراض الموارد التي تبدو غير محدودة. هناك هوس بالأطعمة والمشروبات النادرة، وطائرة خاصة تشبه المكتبة، وفندق فخم بناه رونسون كملجأ محتمل من كارثة المناخ في ايسلندا، في تقليد واضح لأقطاب التكنولوجيا الواقعيين.

لكن رونسون ليس مهرجاً. إحدى طبقات الغموض هي معرفة ما إذا كان يحاول تغيير العالم نحو الأفضل، أو ما إذا كان هناك المزيد من المكائد الشريرة في جعبته.



هناك، تجد داربي نفسها محاطة، بالاضافة الى آندي وزوجته، بضيوف مثل المخرج مارتن (جيرمين فاولر)، عالم الروبوتات أوليفر (ريان جيه حداد)، الناشطة زيبا (بيجاه فريدوني)، شون (أليس براغا)، أول امرأة تمشي على القمر، عملاقة التكنولوجيا الصينية لو مي (جوان تشين)، وصاحب رأس المال المغامر ديفيد (راؤول إسبارزا)، وعالم المناخ روهان (جافيد خان).

يقوم آندي باختبار برنامج الذكاء الاصطناعي عليهم، ويريد أيضًا من ضيوفه المساعدة في تحديد مستقبل البشرية، في أعقاب أزمة المناخ.

بيل فرح

تشعر داربي بصدمة أكبر عندما تجد بيل فرح (هاريس ديكنسون)، موضوع كتابها وحبها السابق، يجلس أمامها على طاولة العشاء وهو الآن فنان محترم.

وعلى الرغم من أنهم مختبئون بعيدًا في الفندق، محميين من العناصر القاسية لعالم سريع التغير في الخارج، إلا أن الأمور ليست أكثر أمانًا في الداخل، ولن يمر وقت طويل قبل أن يموت أحد الضيوف.

بصفتها أصغر شخص هناك، من الصعب أن تؤخذ داربي على محمل الجد من قبل أي شخص آخر، خاصة وأنهم يشكون في أن الوفاة كانت جريمة قتل. وإذا كان لآندي أي علاقة بالوفاة، فهي تحت رحمته - حيث نقلتها طائرته الخاصة إلى هذا المبنى وسط الجبال الجليدية، وليس هناك طريقة لها للمغادرة بمفردها.

في حين أن أجواء المسلسل قد تشبه عوالم روايات أجاثا كريستي، فإن "A Murder at the End of the World" هو نوع من الغموض الذي من شأنه أن يشعر كريستي أو أحد معاصريها مثل جيليان فلين بالغيرة.

فحبكته مشدودة بشكل شرير، ولا يضيع أبدًا ثانية واحدة من الحلقة أو يملأ الوقت بأي تفاصيل غير ضرورية للقصة.

يقوم مارلينج وباتمانجليج - ببناء كل شخصية من شخصياتهما بعناية. حتى طاقم الممثلين الداعمين يُمنحون شخصيات مكتملة، ولا سيما أليس براغا وجوان تشين، التي تبدو محيرة تمامًا كما كانت قبل 30 عامًا في لغز صغير آخر ربما شاهدتموه يدعى "Twin Peaks".

زومر

على الرغم من أن الحلقات الافتتاحية تبدو وكأنها تخدش سطح اللغز في القصة الشاملة ل"جريمة قتل في نهاية العالم"، فقد بدأ الجمهور في استنتاج نظريات حول خيوط السرد المعقدة وإيقاع الشخصيات.



في حين أن جميع النظريات مثيرة للاهتمام بطريقتها الخاصة، خاصة تلك التي تربطه بـمسلسل The OA من Netflix، إلا أن هناك نظرية واحدة تبرز على ما يبدو. هذه النظرية لا تجعل توصيف زومر (ابن آندي ولي) في جريمة قتل في نهاية العالم أكثر رعبًا فحسب، بل ربما تكشف أيضًا الكثير عن خطط آندي ولي.

تشير النظرية إلى أن زومر، يمكن أن يكون روبوتًا يعمل بالذكاء الاصطناعي. على الرغم من غرابة هذه النظرية على الورق، إلا أنها منطقية جدًا عندما يأخذ المرء في الاعتبار عدة أدلة من الحلقتين الأوليتين. تظهر إحدى هذه القرائن في الحلقة الأولى عندما يعرّف آندي الضيوف على عائلته في المنتجع ويتحدث عن مستقبل الذكاء الاصطناعي. بدلاً من تسمية الذكاء الاصطناعي بـ "الذكاء الاصطناعي"، أطلق عليه كل من زومر وآندي اسم "الذكاء البديل"، والذي يبدو أنه ينذر بكيفية كون زومر شكلاً بديلاً من أشكال الذكاء.

عندما يسأل بيل زومر عن عمره، يرد زومر إنه 5 سنوات و9 أشهر و20 يومًا و27 ثانية. الخصوصية التي يقول بها زومر عمره غريبة.

خلال نفس مشهد العشاء، تقدم زيبا لزومر بعض الخبز من الطاولة، لكن آندي يمنعه على الفور من أكله. في حين أن هذا قد يعني أن زومر يعاني من حساسية تجاه الطعام أو أن اندي صارم جدًا بشأن مواعيد وجبات زومر، فإن حقيقة أن زومر هو الوحيد في الغرفة الذي لا يتناول العشاء تبدو مشبوهة.

لاحقًا، أثناء المشهد، يستخدم زومر لعبة سماعة الطبيب ليلعب دور الطبيب ويفحص نبضات قلب بيل لكنه يخمن بدقة أن نبض بيل مرتفع. وهذا يثير احتمال أن يتمكن زومر، باعتباره ذكاءً اصطناعيًا، من اكتشاف نبض الإنسان.

إذا كانت هذه النظرية صحيحة، فمن الممكن أن يكون آندي وخبير الروبوتات أوليفر قد تعاونا لإنشاء مستعمرة من الروبوتات الشبيهة بالبشر. أو ربما مات ابن لي وأندي الحقيقي، وقد "أبقوه على قيد الحياة" عن طريق نقل وعيه إلى روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي.

ربما يكون Zoomer بمثابة نقطة انطلاق بالنسبة لهم لاكتشاف طريقة لجعل البشر خالدين وإنقاذهم من أزمة المناخ. قد يكون هذا منطقيًا لأنه في الحلقة الافتتاحية من جريمة قتل في نهاية العالم، يناقش آندي كيف سيؤثر تغير المناخ على جيل ابنه.

ربما ليس لدى آندي أي نية لإنقاذ الكوكب. بدلاً من ذلك، يريد إيجاد طريقة لإعالة البشر بدون الموارد الطبيعية للأرض. لا بد أن بيل اكتشف ما ينوي آندي فعله، ولا بد أن معارضته للتكنولوجيا كانت تشكل تهديدًا لآندي. قد يعني هذا أن آندي ربما يكون قد تسبب في مقتل بيل في حلقة جريمة قتل في نهاية العالم.

وبدلاً من حماية جميع البشر من هلاكهم الوشيك، ربما يريد آندي أيضًا إنقاذ الجيل القادم فقط من البشر وإرسالهم في النهاية إلى القمر لدعم وجود البشرية في الكون.

شون

وهذا من شأنه أن يفسر سبب كون شون، التي سبق لها أن بحثت في استعمار القمر في الماضي، جزءًا من الحضور في المنتجع. إن الجمع بين معرفتها بالبقاء على قيد الحياة في الفضاء الخارجي وخبرة أوليفر في مجال الروبوتات سيساعد آندي على تنفيذ خطته بنجاح.



نظرًا لأن بريت مارلينج وزال باتمانجليج غالبًا ما يضعان التحولات والانعطافات في أعمالهما ببراعة، فمن الممكن أيضًا أن تكون التفاصيل في توصيف زومر في الحلقات الأولية من "جريمة قتل في نهاية العالم" مجرد إلهاءات تم تقديمها عمدًا لصرف انتباه الجماهير عن المؤامرة الحقيقية.