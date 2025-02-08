إيلاف من واشنطن: تشعر كارولين ليفات المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، بالغضب من ديف مين الديمقراطي عن كاليفورنيا، والذي اتهمها بالإيمان الزائف.

ديف مين، هاجم ليفات عبر منصة X، واصفًا إياها بـ "المسيحية المزيفة " .

رداً على ذلك قالت كارولين ليفات لصحيفة واشنطن بوست يوم السبت: "أعتقد أنه من المؤسف أن يقول عضو منتخب في الكونغرس ذلك عن امرأة لم يقابلها حتى".

جاءت تصريحات مين ردا على إلغاء البيت الأبيض لمذكرة مكتب الإدارة والميزانية التي أمرت بتجميد جميع المنح والقروض الفيدرالية التي تتعارض مع أوامر ترامب التنفيذية.

في 28 كانون الثاني (يناير)، أوقف قاضٍ فيدرالي توجيهات مكتب الإدارة والميزانية، لكن ليفات أوضحت أنه في حين تم إلغاء المذكرة، فإن السياسة التي تحظر التمويل الفيدرالي لـ DEI وغيرها من المشاريع التقدمية المفضلة لا تزال قائمة إلى حد كبير.

"هذا ليس إلغاء لتجميد التمويل الفيدرالي"، هكذا كتبت على تويتر. "إنه ببساطة إلغاء لمذكرة مكتب الإدارة والميزانية. لماذا؟ لإنهاء أي ارتباك ناتج عن أمر قضائي. تظل الأوامر التنفيذية للرئيس بشأن التمويل الفيدرالي سارية المفعول بالكامل، وسيتم تنفيذها بدقة".

فعلتها وهي ترتدي صليباً عملاقاً



وسخر النائب من ليفات لتوضيحها السياسة، حيث غرد قائلاً إنها فعلت ذلك "وهي ترتدي صليبًا عملاقًا لإعلام الجميع بمدى تقواها وأخلاقها، حتى مع أنها تشعر براحة كبيرة في الكذب بشكل صريح لمئات الملايين من الناس".

كارولين قالت لصحيفة "ذا بوست" إن "إيماني المسيحي يشكل جزءًا كبيرًا من حياتي. إيماني، وزواجي، وحياتي الأسرية - كل شيء بالنسبة لي".

وتبلغ كارولين ليفات من العمر 27 عامًا وهي زوجة وأم لطفل اسمه نيكولاس "نيكو" روبرت ويبلغ من العمر 6 أشهر، وقد أثار ظهورها العام وهي ترتدي الصليب الذهبي ضجة كبيرة على موقع X، فقد انتقدها البعض بسبب عرضها لتدينها.

وكتب أحد المستخدمين: "من المذهل رؤية كارولين ليفات، أصغر شخص يشغل منصب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، وهي ترتدي صليبًا مسيحيًا دون اعتذار خلال أول مؤتمر صحفي لها"، "ارتدت كارولين ليفات صليبًا حول رقبتها في أول مؤتمر صحفي لها. أحب ذلك"، غرد آخر".

"هؤلاء المسيحيون المزيفون يثيرون غضبي! فهم يدعمون رمز الصليب بمعنى الخير واللطف تجاه الآخرين وحب المسيح، ولكن المسيحيين الأشرار الذين يدعون فكرة جعل أميركا عظيمة مرة أخرى ينشرون الكراهية بين البشر!" كتب أحد المستخدمين الغاضبين.

"أحتاج من @nbcsnl أن يقوم بعمل مشهد كوميدي تظهر فيه كارولين ليفات في مؤتمرات صحفية وتصبح القصص أكثر جنونًا وجنونًا وتصبح قلادتها الصليبية أكبر وأكبر"، غرد مستخدم آخر.

وتقول ليفات، التي نشأت كاثوليكية وتلقت تعليمها في مدرسة سنترال كاثوليك الثانوية في لورانس بولاية ماساتشوستس، إن إيمانها هو أساس قيمها المحافظة وإيمانها بالحلم الأميركي.