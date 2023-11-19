إيلاف: تركت وفاة الممثل ماثيو بيري يوم 28 أكتوبر زملائه ومعجبيه في حالة صدمة. كان الممثل الذي لعب شخصية تشاندلر بينج في المسلسل الأسطوري "الأصدقاء" أحد أكثر الممثلين المحبوبين، كما يظهر من خلال إظهار المودة المستمرة تجاهه.

خلال الأسابيع الماضية، أراد العديد من الزملاء والأصدقاء أن يقولوا وداعًا أخيرًا للممثل، وخاصة أولئك الذين عملوا معه في المسلسل الهزلي الكلاسيكي.

فوفقًا لصحيفة ديلي ميل، يفكر أعضاء فريق "الأصدقاء" في الاجتماع معًا مرة أخرى في مناسبة خاصة في ذكرى بيري.

وبحسب المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام البريطانية، فإن ديفيد شويمر، وكورتني كوكس، وليزا كودرو، وجنيفر أنيستون، ومات ليبلانك، الأعضاء الخمسة الآخرين في العصابة، يجرون مفاوضات من أجل هذا اللقاء العاطفي، سعياً لتكريم شريكهم المتوفى.

سيكون لم شمل رفيع المستوى

الفكرة الأصلية، بحسب وسائل الإعلام المذكورة، هي أن يكون هذا التكريم جاهزاً للنسخة المقبلة من حفل توزيع جوائز إيمي، المقرر عقده في منتصف شهر يناير المقبل. وذلك بحسب مصادر مقربة من الممثلين، أكدت ذلك للصحيفة البريطانية.

وأكد مصدر لصحيفة ديلي ميل أن "جين وليزا وبقية الممثلين يريدون تكريمه علنًا في وقت ما ومنحه التكريم الذي يستحقه بشدة، وهناك شائعات بأنهم قد يفعلون ذلك في حفل توزيع جوائز إيمي العام المقبل". .

ويبدو الدافع واضحا، إذ جرت العادة في هذه الجوائز التي ستقام في 15 يناير على مسرح بيكوك في لوس أنجلوس، أن تكون هناك فقرة تذكارية لجميع الفنانين الذين رحلوا خلال العام السابق.

ومع ذلك، فإن نوايا زملائه السابقين تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، حيث أرادوا منحه لحظة خاصة على المسرح، بدافع من القصص والذكريات التي شاركوها جميعًا مع بيري.

في الوقت الحالي، لم يتم تأكيد هذا اللقاء بعد، على الرغم من أن المودة والاحترام اللذين يكنهما ممثلو مسلسل Friends لرفيقهم المتوفى قد لوحظت، كما يتضح من الكلمات التي أهدوها له علنًا.