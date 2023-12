إيلاف: يصل عرض "Christmas On Ice – قصّة إميلي فروست" إلى لبنان، ويعِدُنا جميعاً كباراً وصغاراً برحلة إلى عالم تتحقّق فيه الأحلام، وتشرق فيه روح العيد أكثر من أي وقت مضى.



فقد اتحدت كلّ من شركتي Crazy Events و Artists and More Entertainment في قصر المؤتمرات- ضبيّة لتفتتحه مجدداً بعد أن كان مغلقاً لأربع سنوات، وذلك من أجل إستحداث منارة أمل تضيء الظّلام السّائد. ويهدف عرض هذا السّيرك الاستثنائيّ على الجليد، إلى إعادة إحياء روح الفرح بوساطة العروض الساحرة،التي يقدّمها فنّانون عالميّون، وإلى نصرة قضيّة تملأ القلوب بالدّفء.



وقبل إنطلاق عروض Christmas On Ice ابتداء من الأوّل من شهر كانون الأوّل إلى الـ30 منه. تم دعوة أهل الصحافة والإعلام إضافة الى العديد من الأطفال والوجوه المعروفة الى حفل إفتتاح وعرض أول خصص لهم فالتقتهم إيلاف في هذا التقرير المميز.

كما تحدثنا عن تفاصيل العروض والصعوبات والتحديات التي واجهت وصوله الى لبنان وتنظيمة مع انطوني انطون صاحب شركة Artists and More.

فنوه انطون الى ان هذا العرض الضخم الآتي من الخارج، سيعرض في لبنان من 1 كانون الأول/ديسمبر إلى 30 كانون الأول/ديسمبر المقبل على خشبة مسرح قصر المؤتمرات في ضبيه، وأن الجميل في هذا العرض أنه لكل العائلات، لأنه يتضمن أكثر من 20 مشهداً تمثيلياً مباشراً على المسرح، من سيرك، وشخصيات تحبها العائلةكلها. وبالتالي فان الجميع سيحضر ليفرح في فترة عيد الميلاد، خصوصاً أننا نمر بفترة صعبة جداً، فأغلب المهرجانات قد أُلغيت، ولم يبقَ شيء في لبنان، مشدداً على أنهم أصروا على أن هذا المهرجان لن يلغى.

وأضاف أن هناك عروضاً عند الساعة الثالثة بعد الظهر، وعروض عند الساعة السابعة والنصف مساءً، والملفت انهم خصصوا 4000 كرسي من مساحة "Christmas On Ice"، وقدموها لـ 14 جمعية تهتم بالأطفال، قد لا تكون لديها القدرة على شراء البطاقات، لكي تشاهد"Christmas On Ice" وتشعر بجو العيد، خاصةً وان هناك أطفال يمرون بظروف صعبة جداً، أو يعانون من مرض صعب جداً، ومن حق كل لبناني، وخصوصاً كل طفل لبناني، أن يشعر بجو العيد.



ويفتخر Christmas On Ice بدعم منظّمة Tamanna Wishes غير الرّبحيّة، ومنظّمات غير حكوميّة تعمل مع الأطفال، بما في ذلك: Al Younbouh، Basma،Birds Nest، Chance، مركز سرطان الأطفال Children’s Cancer Center، مؤسّسة Father Roberts Institute Heart Wise، Himaya، Minaty، جمعيّة مار منصور Saint Vincent، سيسوبل Sesobel، وجمعيّة قرى الأطفال SOS، من خلال تخصيص 10٪ من سعة المسرح لاستضافتهم.



احتفالًا بسحر الأمل، والتحوّل الرائع، النّابعَيْن من الإيمان بالأمور غير العاديّة والمزيج الخلّاب من أداء يخطف الأنفاس والحبكة المؤثّرة، يَعِدُ هذا الإنتاج بتقديم تجربةسوف تفتن الجمهور من جميع الفئات العمريّة. وتُعرَض أحداث هذه الحكاية الآسرة على حلبة جليديّة اصطناعيّة، وتروي قصّة الشّابة إميلي فروست الّتي انطلقت في رحلة للكشف عن أسرار قصر أسطوريّ يقع فوق السّحاب. يمتاز العرض بأداءات السّيرك العالميّ للتّزلّج على الجليد المثيرة، وبالشّخصيّات الميلاديّة الرّمزيّة الآتية من منطقة الشّمال الباردة، وتتخلّله زيارة خاصّة من سانتا نفسه. فيتحول المسرح إلى عالم العجائب مع الأضواء الباهرة، والرقص الرائع على الجليد التي تعد الجمهوربتجربة سترسخ في ذاكرتهم.

أما الفنانون المشاركون في هذا العمل فهم فنانو مسرح، وهناك عروض مسرحية، وهم من أبطال الـ Circus on Ice في موسكو.

هذا وقد إستمد العرض طاقة إضافية من أصوات فرقة "One Harmony" الملائكية، التي تقودها الفنانة اللبنانية تانيا قسيس، والذين كانوا مفاجأة الحفل بحضورهم وغنائهم في نهاية عرض الإفتتاح. ونُظّم هذا العرض بدعم من وزارة السياحة في لبنان، بصفته قطعة محورها الترفيه.