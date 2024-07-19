إيلاف من الرباط: فاز المطبخ المغربي بجائزة أفضل مطبخ في العالم، المنظمة من طرف "بوبيتي كويزين". وذكر حساب وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، الخميس، أن المسابقة التي أسفرت عن فوز المطبخ المغربي، شهدت "مشاركة 38 مليون شخص عبر العالم".

وقالت الوزارة إن "هذا الفوز يبرز ليس فقط لذة الأطباق المغربية، بل يعكس أيضًا غنى التراث المغربي وتقاليد الطهي المتوارثة عبر الأجيال". وأضافت: "فخر لكل مغربي واعتراف عالمي بقيمة إرثنا الثقافي العريق من طرف مختلف الجنسيات التي صوتت للمملكة المغربية".

شهرة مطبخ

يثير المطبخ المغربي، من خلال "الكسكس" و"المشويات"و"البسطيلة" و"الطنجية" و"الطاجين"، وغيرها من الأطباق الشهيرة، فضلا عن الحلويات والشاي المنعنع، متعة الخيال وشهية الأكل عند المغاربة والأجانب، على حد سواء.

ومنذ سنوات، دفعت شهرة هذا المطبخ كثيرين إلى الاحتفاء بأطباقه عبر تنظيم تظاهرات ومسابقات تأكيداً لقيمته في حياة المغاربة، وإلقاءً لمزيد من الأضواء على فنونه، زيادة في شهرته أو تطويراً لوصفاته وأشكاله، في عالم متجدد يتنفس هواء العولمة.

أنت من يقرر

كان غوردون رامزي، الطاهي والنجم الذي اشتهر ببرامج، مثل "كوابيس مطبخ رامزي"، والذي يتابعه أكثر من 17.5 مليون متابع على "إنستغرام"، قد عبر عن سعادته بالفائز في مسابقة "أنت من يقرر"، التي أطلقها موقع "بوبيتي" حول البلد الذي يقدم أفضل مطبخ في العالم.

أنت قررت

طهى رامزي في جميع أنحاء العالم وتذوق أفضل الأطعمة المعروضة، لذلك لم يكن هناك من هو أفضل منه ليعلن عن الفائز في مسابقة "أنت من يقرر"، التي نظمتها بوبيتي. وكان الفوز من نصيب الطعام المغربي.

وأشار رامزي، في منشور مشترك على إنستغرام مع "بوبيتي"،إلى أن هذه المسابقة كانت الأكبر على الإطلاق في "بوبيتي".وكشف عن الطبق المغربي المفضل لديه. وقال: "في المرة الأخيرة التي قضيتها في المغرب، في جبال الأطلس، تحديدا، مع الأمازيغ، أتيحت لي الفرصة الرائعة لطهي طبق "الرفيسة"بالدجاج اللذيذ - أحد أطباقي المفضلة على الإطلاق".

انتصار حاسم

فاز المطبخ المغربي على المطبخ المكسيكي في النهائي، حيث حصل على 60 بالمائة من الأصوات. وعلى مدار المسابقة، التي شملت مأكولات من جميع أنحاء العالم، حصل المطبخ المغربي على أكثر من 2.5 مليون صوت من متابعي "بوبيتي".