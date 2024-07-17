إيلاف من الرياض: يسلط المسلسل الجديد الحافل بالتشويق موعد مع الماضي الضوء على تحديات العلاقات العائلية وتداعيات الأسرار الدفينة. ويصطحب هذا المسلسل الدرامي المشوّق المشاهدين في رحلة مليئة بالترقب وأحداث الأكشن المحتدمة والمتعمقة في المشاعر العاطفية، إذ تزيح كل حلقة الستار تدريجيًا عن مستوى جديد من الغموض بطريقة تثير تساؤل المشاهدين حول حقيقة ما حدث بالفعل طوال تلك السنوات الماضية.

مقتل "نادية"

كما يتعمّق مسلسل موعد مع الماضي في كينونات الاضطرابات العاطفية والنفسية التي يواجهها "يحيى"، الذي تنهار حياته عقب مقتل أخته "نادية". فبعد اتهامه زورًا بارتكاب جريمة قتلها وبقائه لمدة خمسة عشر عامًا خلف القضبان، تشتعل في صدر "يحيى" رغبة عارمة في الانتقام بعد إطلاق سراحه، فهو لن يتورّع عن فعل المستحيل في سبيل العثور على قاتل "نادية" الحقيقي. وتشهد عودته فتح الجروح العائلية القديمة؛ إذ تُكشَف الأسرار الدفينة منذ سنين طوال ويؤكد الواقع أن الحقيقة لا تبقى خفيّة للأبد.

الإخراج لمسعود والتأليف للمصري

تولت شركة Charisma Group إنتاج مسلسل موعد مع الماضي، فيما يؤدي "محمد مشيش" مهام إنتاجه التنفيذي، وهو من إخراج "السدير مسعود" وتأليف "محمد المصري"، ويضم كوكبة من النجوم مثل"آسرياسين" (في دور "يحيى") و "محمودحميدة" (في دور "ياسين") و"شريف سلامة" (في دور "علي") و"شيرينرضا" (في دور "سوسن") و"ركينسعد" (في دور "ليلى") و"محمدثروت" (في دور "فتلة") و"محمدعلاء" (في دورخالد") و"تامرنبيل" (في دور "شريف") و"هدىالمفتي" (في دور "نادية") إضافةإلى النجمة "صبامبارك" (في دور "منى").

