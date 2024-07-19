إيلاف من عمان: الفن هو الوجه الآخر للحياة، وحين ينسجم الإحساس العميق مع شخصية الفنان، تكون النتيجة دائمًا النجاح. هذا العام، في دورته الثامنة والثلاثين، يقدم مهرجان جرش للثقافة والفنون مفاجأته الكبيرة: الفنانة العالمية هبة طوجي والموسيقار المبدع أسامة الرحباني، ليضيئا سماء المدينة الأثرية بأداء استثنائي.

طوجي: رحلة من الإبداع إلى العالمية

هبة طوجي، الفنانة ذات الصوت المدهش، التي نشأت في حضن الفن الرحباني، تمكنت من لفت الأنظار منذ بداياتها الدراسية في الغناء والصوت والسينما. اليوم، تقف طوجي على المسرح العالمي بعد أن أدت دور البطولة النسائية في المسرحية الفرنسية التاريخية "نوتردام دوباري" على أضخم المسارح العالمية، مما يعكس إشادة عالمية بأدائها الفني.

الرحباني: موسيقى تحاكي الإبداع

أسامة الرحباني، المبدع والموسيقار ذو الرؤية الثاقبة، والذي تتجلى في دمائه وأنفاسه تجليات الإبداع الرحباني، نجح في تقديم أربعة ألبومات لهبة طوجي، منها "لا بداية ولا نهاية" (2011)، "يا حبيبي" (2014)، "هبة طوجي 30" (2017)، و"بعد سنين" (2023) بالتعاون مع يونيفرسال أرابيك ميوزك، وألبوم عيد الميلاد "هللويا" (2017).

أصوات عالمية وتعاون فني

تميزت مسيرة طوجي بتعاونها مع فنانين عالميين مثل بينتا تونيكس، ولويس فونسي، وإبراهيم معلوف، وماثيو شديد. كما قدمت عروضًا على أرقى المسارح والمهرجانات في العالم العربي، وغنت دويتو مع أندريا بوتشيلي. هذه المسيرة الفنية جعلتها واحدة من أبرز الأصوات في جيلها.

جولة فنية عالمية

تواصل هبة طوجي جولتها الفنية العالمية التي ابتدأتها من لندن مرورًا بتورونتو ومونتريال والمغرب، لتصل إلى باريس حيث قدمت حفلًا تاريخيًا على مسرح الأولمبيا، تحت الإدارة الفنية لأسامة الرحباني وبمشاركة الموسيقار العالمي إبراهيم معلوف. تميز هذا الحفل بمفاجآت فنية متعددة ومشاركة نجوم عالميين مثل لارا فابيان وفلوران باني.

الرحباني: تاريخ فني حافل

أسامة الرحباني، سليل عائلة الرحابنة، يمتلك تاريخًا فنيًا غنيًا في المسرحيات الغنائية والحفلات والألبومات الموسيقية. أبدع في تأليف وتوزيع الموسيقى الشرقية، وله أعمال خالدة في الذاكرة. كما ألّف قصيدة سيمفونية بعنوان "التآزر"، أدتها الأوركسترا الفيلهارمونية اللندنية تحت قيادة المايسترو أيون مارين، في حفل افتتاح معرض الفن الإسلامي في متحف فيكتوريا وألبرت بلندن، بحضور الأمير تشارلز.

ليلة لا تُنسى في جرش

في ليل الخميس، 25 يوليو 2024، وعلى الساحة الرئيسية لمهرجان جرش، ستصدح الفنانة هبة طوجي بأغانيها، يرافقها في هذا العرض الموسيقار أسامة الرحباني. ستشهد المدينة الأثرية ليلة من الإبداع والألق، تحمل في طياتها تراثًا فنيًا عريقًا وإحساسًا فنيًا راقيًا ينتظره الجميع بشغف.