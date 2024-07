توفيت الممثلة الأميركية، شانين دوهيرتي، التي اشتهرت بأدوارها في مسلسلات تلفزيونية مثل "بيفرلي هيلز 90210" وكذلك مسلسل Charmed، يوم السبت، بسبب مرض السرطان عن عمر يناهز 53 عاما.

وقالت وكيلة أعمالها، ليزلي سلون، في بيان: "بقلب مثقل أؤكد وفاة الممثلة شانين دوهيرتي، كانت الإبنة والأخت والعمة والصديقة المخلصة محاطة بأحبائها وكذلك كلبها باوي".

وأمضت دوهيرتي أكثر من أربعة عقود في العمل كممثلة. واشتهرت بلعب دور "بريندا والش" في أربعة مواسم من مسلسل "بيفرلي هيلز 90210". تابع المسلسل قصة مجموعة من المراهقين في مدينة "بيفرلي هيلز"، وهم يواجهون مشاكل في العلاقات ومشاكل مع عائلاتهم.

تم ترشيح السيدة دوهيرتي للعديد من الجوائز عن دورها في المسلسل.

واصلت لاحقا لعب دور "بريندا" في إعادة إطلاق المسلسل عام 2008، إذ تطورت شخصيتها لتصبح ممثلة مسرحية.

معركة مع السرطان

شُخّصت إصابة الممثلة بسرطان الثدي في آذار (مارس) عام 2015، وخضعت لعملية استئصال الثدي والعلاج الإشعاعي والكيميائي. وأعلنت أنها في حالة تعافي من المرض في عام 2017، لكن السرطان عاد إليها مجددا بعد عامين.

وكانت صريحة بشأن معركتها مع السرطان، ووثقتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي مقطع فيديو على منصة انستغرام في حزيران (يونيو) عام 2023، شاركت أن السرطان انتشر إلى دماغها. وأعلنت الخريف الماضي التزامها بمحاربة المرض رغم انتشاره في عظامها.

وقالت لمجلة "بيبول" في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023: "لم أتوقف عن الحياة. لم أتوقف عن الحب. لم أتوقف عن الإبداع".

Photo by Michael Tran / AFP

ولدت دوهيرتي في مدينة "ممفيس" بولاية تينيسي الأمريكية، وبدأت التمثيل عندما كانت طفلة.

ظهرت في مسلسلات تلفزيونية بما في ذلك Voyagers ،Our House ،Father Murphy قبل أن تلعب دور "جيني وايلدر" في سن 11 عاما في مسلسل Little House on the Prairie أو (بيت صغير في البراري).

وبعد ثلاث سنوات، في عام 1985، حصلت على أول دور رئيسي لها في فيلم Girls Just Want to Have Fun، والذي قامت ببطولته أيضا سارة جيسيكا باركر وهيلين هانت.

في عام 1988، لعبت السيدة دوهيرتي دور "هيذر ديوك" في فيلم المراهقين الشهير Heathers إلى جانب وينونا رايدر، ليسان فالك، وكيم ووكر.

تعرضت الممثلة في ذلك الوقت لصعوبات لكونها شابة ومشهورة، واكتسبت سمعة كمثيرة للمشاكل في موقع تصوير مسلسل "بيفرلي هيلز 90210".

وقالت: "كنت في حيرة شديدة في ذلك الوقت بشأن ما أريده لنفسي، وكان الاهتمام (بي) مبالغا فيه. لم أتعامل مع الأمر دائما بشكل جيد."

قامت لاحقا ببطولة مسلسل Charmed، أو "المسحورات" ويدور حول ثلاث شقيقات ساحرات.

ولعبت السيدة دوهيرتي أيضا أدوارا في مسلسل North Shore، أو (الشاطئ الشمالي) الذي تدور أحداثه في أحد فنادق هاواي، والفيلم الكوميدي Mallrats .

وتزوجت الممثلة مرتين قبل أن تتزوج من زوجها الحالي المصور، كورت إيسوارينكو، في عام 2011.

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، غامرت بالدخول إلى عالم تلفزيون الواقع وظهرت في برنامج Dancing With The Stars والنسخة الأمريكية من برنامج Strictly Come Dancing .

كانت السيدة دوهيرتي ناشطة متحمسة في مجال حقوق الحيوان. وشجع كتابها الذي يشبه السيرة الذاتية، والذي صدر في عام 2010 بعنوان Badass، النساء الشابات على عيش الحياة برؤية وثقة.