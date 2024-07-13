إيلاف من القاهرة: تواصل القاهرة بنجاح منقطع النظير "تصدر وتصدير الترندات" في كل يوم، بل كل ساعة، وهذه المرة يواصل أحد أباطرة الترندات محمد رمضان تصدر المشهد، وذلك بعد أيام من تعديه على شاب في الساحل الشمالي بمصر، وقيام هذا الشاب برد الصفعة له.

فقد رد الفنان محمد رمضان على أزمة صفعه لأحد الشباب أثناء وجوده في مراسي بالساحل الشمالي، وقيام هذا الشاب برد الصفعة لرمضان بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، السبت، واعتذر خلاله لأهل الشاب.

وقال رمضان إنه لم يتمالك نفسهن مضيفاً: "دي لا رجولة ولا بطولة"، كما وجه الشكر والتحية لجمهوره ومتابعيه الذين قاموا بالدفاع عنه على حد قوله.

وعلق رمضان على أزمة الصفعة: "الجمهور الأصيل الغالي ألف شكر، وربنا مايحرمنيش منكم على وقفتكم معايا ومساندتكم وقرأت وسمعت قد ايه دافعتوا عني، وقد ايه غلطتوا الولد الصغير، ولكن الفيديو ده برضه عامله عشان أعترف بالخطأ، وأعتذر لأهل الولد الصغير اللي أنا إيدي اتمدت عليه وأنا عارف أنه عيل صغير".

واستكمل: "وهو لما غلط في الأول قلعتوا الكاب وبصيت في وشه لقيته عيل صغير قلت له اسمك ايه يا حبيبي؟، وسيبته ومشيت ولما رجع غلط تاني لفيت قلت له هات التليفون خباه ومتملكتش نفسي وضربته قلم بسيط، القلم البسيط ده طير له الكاب من على راسه والنضارة اللي كان لابسها، ولو اعتبر النموسة اللي وقفت على خدي قلم فأنا أستاهل من النموسة دي خمسة علشان أنا مديت أيدي على عيل صغير، ودي لا رجولة ولا بطولة ولكن أنا لم أتمالك نفسي ودي الغلطة اللي أنا طالع أعتذر عنها".

وأنهى حديثه وقال: "لما أخدت تليفونه ومسحت الفيديو حد قالي اكسر له التليفون عشان ميعملش كده تاني، قولت له طب هو غلط أبوه وأمه ذنبهم ايه يغرموا تمن تليفون تاني خاصة أني عرفت أنه من قرية تانية وجاي يتفسح في مراسي، قلت لهم روحوه، الأمن قالي هنعمله محضر، قولت لهم يروح بعد أذنكم".