إيلاف من عمان: استضافت "أيام عمان لصناع الأفلام" في إطار مهرجان عمان السينمائي الدولي - أوَّل فيلم، في دورتها الخامسة وعلى مدار ستة أيام مجموعة متنوعة من الأنشطة التي شملت ندوات وورش عمل ومحادثات مع مخرجين ومحترفي السينما.



وشهد هذا العام مشاركة 16 مشروعاً في منصات التسويق، منها أربعة في منصة "المشاريع قيد التطوير - أول فيلم" المخصصة للمشاريع الأردنية أو المخرجين العرب المقيمين في الأردن.

بالإضافة إلى ذلك، شاركت سبعة مشاريع عربية في مرحلة التطوير وخمسة مشاريع في منصة ما بعد الإنتاج من ست دول: الأردن ومصر وفلسطين والجزائر والعراق واليمن. تلقى أصحاب المشاريع تدريباً عملياً على تقديم مشاريعهم أمام لجنة التحكيم المكونة من خبراء ومهنيين: أمين مطالقة ونيكولا ڤاديموف وأليس خروبي وجنى وهبي وجيهان الطاهري.

تنافس المشاركون على 23 جائزة مقدمة من 19 شريك، بمجموع جوائز تزيد قيمتها عن 200 ألف دولار أمريكي، موزعة بين جوائز تختارها لجنة التحكيم وأخرى يختارها الشركاء ضمن فعاليات النسخة الثالثة من "سوق عمّان للأفلام".



وفي إطار أيام عمان لصناع الأفلام، بدأت ورش التدريب للمحترفين في شهر حزيران بورشة النقد السينمائي مع رشا حسني واستمرت طول المهرجان مع خمس ورش متخصصة قدمها نخبة من الخبراء: هادي زكّاك بورشة عن استخدام الأرشيف في الفيلم الوثائقي؛ بوني ويليامز عن فنون التواصل خلال المهرجانات السينمائية؛ تيبو براك في استراتيجيات تقديم الأفلام للمهرجانات؛ أشرف برهوم في ورشة عن التمثيل؛ وألكسندرا ڤيتس في ورشة سيناريو "سكريبت مجلس".



تبنت الجلسات الحوارية شعار المهرجان لهذا العام "إحكيلي"، حيث أقيمت ثلاث جلسات مجانية مفتوحة للجمهور، بدأت بجلسة مع الفنانة المصرية بشرى رُزة والممثل التونسي ظافر العابدين تحدثا فيها عن رحلاتهما في عالم التمثيل؛ الجلسة الثانية مع الممثلة والمخرجة الفلسطينية هيام عباس خضنا معها في تجربتها الغنية في صناعة الأفلام من بداياتها إلى ان أصبحت ما هي عليه الآن من نجمة عالمية. وأدارت الجلسة الصحفية جيهان التركي؛ الجلسة الثالثة مع شركة "وتر ميلون بيكتشرز" ببث مباشر عبر خاصية زووم مع ألانا حديد وبتواجد منير عطالله ودارها المخرج الأردني فادي حداد، ناقشا خلالها دور الصناعة الإبداعية في الدفاع عن القضايا ضد التحريف الثقافي.



وفي حفل توزيع الجوائز والإعلان عن الفائزين والذي أقيم اليوم في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، قالت مديرة المهرجان ندى دوماني: "كون أربعة مشاريع كانت قد نالت جوائز في دورات سابقة رأت النور وتُعرض الآن في إطار المهرجان أكبر دليل على نجاح منصات تسويق المشاريع. كما أن الحضور المتزايد لورش العمل والجلسات الحوارية دليل آخر على نجاح الفعاليات التي تستهدف المهنيين.." وقال بسام الأسعد، مدير أيام عمان لصناع الأفلام: "نحن متحمسون لرؤية كيف ستساهم هذه المبادرات في دعم صانعي الأفلام الأردنيين والعرب في سرد قصصهم بصدق وتأثير."



وعلقت لجنة التحكيم: "نحن هنا للاحتفاء بالأصوات الجديدة والأولى، أصوات ناشئة تقف بثبات ضد تآكل وتدمير رواياتنا، والحفاظ على الثقافة. نحتفل بتنوع الأصوات والأشكال، بلهجات تتراوح من الجدية إلى الفكاهية؛ بعضها يتمحور حول الشخصيات ويصور صورًا شخصية حميمة، بينما يتناول البعض الآخر الجوانب الجماعية والاجتماعية."



جاءت النتائج على الشكل التالي:

جوائز التطوير:

"المدينة ٢٠٠٨" (روائي – اليمن) إخراج: يوسف الصباحي، إنتاج: آلاء عامر.

فاز بجائزة نقدية قيمتها 5,000 دولار لمشروع عربي قيد التطوير مقدمة من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.



"ناس الكباين" (وثائقي – مصر/قطر) إخراج: هند بكر، إنتاج: تامر نادي، هند بكر.

فاز بجائزة نقدية قيمتها 6,500 دولار لمشروع قيد التطوير مقدمة من IEFTA – ايفتا.

"أمل" (وثائقي - الأردن) إخراج: خالد الخالدي، إنتاج: رحمة الشماس.

فاز بجائزة نقدية قيمتها 5,000 دولار لمشروع أردني "أول فيلم" قيد التطوير مقدمة من مؤسسة غياث وناديه سختيان.

"البحث عن فريد" (وثائقي) إخراج: يزن تيسير، إنتاج: نورالدين عرفة.

فاز بجائزة خدمات إنتاجية لفيلم أردني قيد التطوير قيمتها 30,000 دولار مقدمة من شركة سليت.



"أمل" (وثائقي - الأردن) إخراج: خالد الخالدي، إنتاج: رحمة الشماس.

فاز بجائزة تصميم الصوت قيمتها 20,000 دولار مقدمة من DTS - دي تي اس.

ما بعد الإنتاج:

"ابن الشوارع" (وثائقي – فلسطين/بولندا/قطر) إخراج: محمد المغني، إنتاج: غليب لوكيانيتس.

فاز بجائزة نقدية قيمتها 5,000 دولار لمشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج مقدمة من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

"ابن الشوارع" (وثائقي – فلسطين/بولندا/قطر) إخراج: محمد المغني، إنتاج: غليب لوكيانيتس.

فاز بجائزة خدمات لتصميم ومكساج الصوت لمشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج قيمتها 15,000 دولار مقدمة من يونيسون ستوديو.



"فتية الحمير" (وثائقي – فلسطين) إخراج: أحمد البظ، إنتاج: أمين نايفة.

فاز بجائزة لجلسات استشارية خاصة وعضويات مجانية لمدة عام لمشروع وثائقي في مرحلة ما بعد الإنتاج مقدمة من منظمة صناع الأفلام الوثائقية الأوربية.

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" (روائي – مصر/السعودية) إخراج: خالد منصور، إنتاج: رشا حسني، محمد حفظي.

فاز بجائزة خدمات الهوية البصرية وخدمات DCP لمشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج قيمتها 7,000 دولار مقدمة من كريتيف ميديا سوليوشنز.



كما شمل الحدث سوق عمان للأفلام، حيث جرت لقاءات فردية بين صانعي الأفلام والمحترفين، مما أتاح لهم عرض مشاريعهم والفوز بجوائز نقدية أو عينية تم اختيار الفائزين فيها من قبل الشركاء وجاءت على النحو التالي:



جوائز السوق

"يمنى" (روائي – الأردن) إخراج: يحيى العبد الله، إنتاج: هدى الكاظمي، منى الكاظمي.

فاز بجائزة نقدية قيمتها 10,000 دولار لمشروع قيد التطوير مقدمة من شبكة راديو وتلفزيون العرب.



"عطر ميت" (روائي - الأردن) إخراج: محمد خابور، إنتاج: هديل لاوي.

فاز بجائزة استشارية للإخراج الفني في مرحلة ما قبل الإنتاج لمشروع قيد التطوير قيمتها 15,000 دولار مقدمة من سينيفيدا.



"المدينة ٢٠٠٨" (روائي – اليمن) إخراج: يوسف الصباحي، إنتاج: آلاء عامر.

فاز بجائزة استشارية للموسيقى لمشروع قيد التطوير أو ما بعد الإنتاج قيمتها 6,000 دولار مقدمة من اوتيكونز.

"سكن للمغتربات" (روائي – مصر) إخراج: ناجي إسماعيل– إنتاج: عمر منجونة.

فاز بجائزة استشارية لكتابة السيناريو لمشروع قيد التطوير بقيمة 5,000 دولار مقدمة من سرد – مريم نعوم.

"المدينة ٢٠٠٨" (روائي – اليمن) إخراج: يوسف الصباحي، إنتاج: آلاء عامر.

فاز بجائزة للمشاركة في منصة الجونة السينمائية 2024 مقدمة من مهرجان الجونة السينمائي.

"عدّاء نابلس" (وثائقي – الجزائر/فرنسا/إيطاليا) إخراج: عائشة لادروز – إنتاج: راشد بوشارب.

فاز بجائزة لتصميم ومكساج الصوت في مرحلة ما بعد الإنتاج قيمتها 13,000 دولار مقدمة من سويش.



"المدينة ٢٠٠٨" (روائي – اليمن) إخراج: يوسف الصباحي، إنتاج: آلاء عامر.

فاز بجائزة لتلوين الفيلم، مؤثرات بصرية، وDCP لمشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج قيمتها 39,000 دولار مقدمة من شركة رم للإنتاج.

"فتية الحمير" (وثائقي – فلسطين) إخراج: أحمد البظ، إنتاج: أمين نايفة.

فاز بجائزة للمشاركة في مختبر Mosaic لمشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج مقدمة من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

"البحث عن فريد" (وثائقي - الأردن) إخراج: يزن تيسير، إنتاج: نورالدين عرفة.

فاز بجائزة تصحيح الألوان قيمتها 15,000 دولار مقدمة من فيلم لاب فلسطين.

"البحث عن فريد" (وثائقي - الأردن) إخراج: يزن تيسير، إنتاج: نورالدين عرفة.

فاز بجائزة استشارية لكتابة السيناريو لمشروع قيد التطوير مقدمة من اليكساندرا فيتس.

"المدينة ٢٠٠٨" (روائي – اليمن) إخراج: يوسف الصباحي، إنتاج: آلاء عامر.

فاز بجائزة خدمات تطوير المشروع لمشروع قيد التطوير قيمتها 10,000 دولار مقدمة من رواد للإنتاج والتوزيع.

"البحث عن فريد" (وثائقي - الأردن) إخراج: يزن تيسير، إنتاج: نورالدين عرفة.

فاز بجائزة "موعد مع السينما العربية الفرنسية" لهذا العام والمقدمة من المعهد الثقافي الفرنسي وهي عبارة عن جائزة لمشروع أردني قيد التطوير للسفر إلى فرنسا لحضور مهرجان نوازي-لو-سيك 2024.