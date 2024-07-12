القاهرة: صدرت أحدث أغنيات الفنانة المصرية فيروز حسن بعنوان "سحرك عالي" على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية أنغامي وساوند كلاود.

قدمت فيروز حسن بجديدها الغنائي "سحرك عالي" اللهجة المصرية، وجاءت الأغنية بقالب غنائي رومنسي - ايقاعي من ناحية اللحن والأداء، وقام النص الغنائي على السهل الممتنع في وصف علاقة الحبيبين وتتويج تلك العلاقة بالزواج.

صُورت أغنية "سحرك عالي" على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد.

وكشفت فيروز حسن عن أن أغنية "سحرك عالي" من الأغنيات القريبة منها، وبمثابة أغنية فرحة لكل فتاة قادمة على الزواج.

وتُعتبر أغنية "سحرك عالي" ثاني أغنيات فيروز حسن في العام الحالي ٢٠٢٤ بعد أغنية "حبيب تفصيل" التي حققت مليون مشاهدة على اليوتيوب.

أغنية "سحرك عالي" من كلمات حسام سعيد والحان سامر ابو طالب وتوزيع امين نبيل وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.