إيلاف من بيروت: طرحت النجمة العراقية شذى حسون أحدث أغانيها بعنوان "الليلة"، من ميني ألبومها الجديد الذي تقدمه باللهجة المصرية.

تأتي "الليلة" بقالب غنائي إيقاعي سريع وأجواء من الفرح والسعادة، حيث تتناول فرحة العروس والعريس وتتويج الحب بأجمل ليلة.

فيديو كليب بأجواء إيجابية

صُورت أغنية "الليلة" على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرجة المصرية بتول عرفة. وقد نجح الكليب في عكس أجواء الأغنية وطاقتها الإيجابية، مما أضاف لمسة بصرية رائعة مع كلمات ولحن الأغنية.

حملت أغنية "الليلة" كلمات خالد ڤرناس، ألحان ياسر نور، وتوزيع هاني ربيع، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز. هذا الفريق نجح في تقديم عمل فني يجمع بين الكلمة الجميلة واللحن العذب والتوزيع الموسيقي المتقن.

تطلعات مستقبلية

لم تكن "الليلة" الأغنية الوحيدة التي طرحتها شذى حسون من ميني ألبومها الجديد، فقد سبق وطرحت أغنيتي "بنادي عليك" و"بيك تحلى"، واللتين حققتا حوالي 5 مليون مشاهدة على يوتيوب.

ومن المقرر طرح رابع أغنيات الميني ألبوم بعنوان "قلبي اختار" خلال المرحلة القادمة.