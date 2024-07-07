القاهرة: تعيش الفنانة المصرية منى زكي حالة من الانتعاشة السينمائية هذه الفترة، حيث تعاقدت على بطولة الفيلم الجديد "رزق الهبل"، وسوف تعود من خلاله إلى نوعية الأعمال الكوميدية التي غابت عنها في الفترة الماضية بسبب انشغالها في الأعمال الدرامية التي ناقشت من خلالها العديد من المشكلات التي تهم المرأة.

وبدأت منى التحضيرات للفيلم، ومن المقرر أن تبدأ تصويره بعد إتمام التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في بطولته، بعدما حدث ذلك مع انتصار وسماح أنور، والفنان الشاب طه دسوقي، تأليف جورج عزمي، وإخراج سارة نوح.

فيلم "الست"

يأتي هذا في الوقت الذي بدأت منى زكي التحضير لتصوير فيلم "الست" الذي ترصد من خلاله السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، إذ استغرقت التحضيرات له أشهراً عدة، ومن المقرر أن ينطلق تصويره في الأيام المقبلة، ومن بين الفنانين الذين يظهرون معها فيه عمرو سعد، وسيد رجب، وآخرون من ضيوف الشرف، منهم أمينة خليل ونيللي كريم.

وعلى صعيد الدراما، أكدت منى تعاقدها على تقديم مسلسل درامي جديد في الموسم الرمضاني المقبل، بعدما غابت عن جمهورها في العام الماضي، لكن لم تُعرف تفاصيل قصته وما إذا كانت ستتناول قضية مجتمعية جديدة تهم المرأة أم لا، وذلك بعدما تألقت في السنوات الماضية في مناقشة قضايا عدة آخرها كان قانون الوصايا الذي يشكل أزمة أمام الأرامل في مصر، حيث يتولى الجد والد الأب مسؤولية الوصاية على الأحفاد.

"رحلة 404"

يشار إلى أن منى زكي قدّمت أخيراً لجمهورها فيلم "رحلة 404" الذي خاض رحلة من التأجيلات بسبب جرأة قصته التي تدور حول سيدة ترغب في الاتجاه للسعودية لأداء مناسك الحج، لكن ماضيها يمنعها من ذلك، وشاركها بطولته محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، شيرين رضا، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول، سماء إبراهيم، رنا رئيس، وشادي ألفونس، تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.