إيلاف من الرياض: ينظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي غداً الدورة الثانية من أيام البحر الأحمر للأفلام الوثائقية تحت شعار "اكتشف قوة القصص الحقيقية ووسع آفاقك"، الذي يجمع الأعمال الوثائقية الدولية والسعودية في "سينما حيّ" أول مركز سينمائي وسمعي وبصري مستقل في المملكة بجدة.

ويقدم المهرجان ستة أفلام وثائقية بارزة من مختلف دول العالم، تتناول موضوعات متنوعة، السيرة الشخصية، الرياضة، البحث عن الهوية، اكتشاف أماكن الماضي، وغيرها. كما تستضيف هذه الشراكة جلسة حوارية مع المخرجة التونسية المرشحة للأوسكار كوثر بن هنية، وجلسات حوارية متنوعة مع عدد من المخرجين.



وتتضمن النسخة الثانية من أيام البحر الأحمر للأفلام الوثائقية ورشة عمل "Maflam" التي تتيح رؤى سينمائية مختلفة يقدمها خبراء الصناعة. يرافقها سلسلة عروض لأفلام سعودية قصيرة تعرض تشمل : فيلم "رسالة حب"، فيلم "ذهب مدفون"، فيلم "مذكرات الحمراء"، فيلم "قطط تحلم في مكان غريب".



يشار إلى أن بعض الأفلام المقدمة حظي جزء منها بدعم صندوق البحر الأحمر التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي. وتسير هذه الوثائقيات برؤية إخراجية فريدة لتقدم سرديات قصصية حول العلاقات العائلية، شخصيات سياسية، والموسيقى.