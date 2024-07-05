عمان: تحت عنوان "أنا جندي سعودي"، وبمحبةٍ وإعجاب واعتزازٍ وفخر بالجيش العربي السعودي وأمجاده وإنجازاته الكبيرة، أطلق الفنان عمر العبداللات أغنية مخصصة للجيش السعودي حاملاً بين طياتها كل معاني المحبة والتقدير، كهدية للملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً.

وأغنية "أنا جندي سعودي"، من إنتاج الفنان عمر العبداللات، وإعداد كلمات الشاعر السعودي محمد مطر العبدلي، وإعداد الألحان عمر العبداللات وتوزيع موسيقي محمد القيسي، وإشراف عام عبدالله البداد، ومنتج منفذ أحمد العبداللات.

واعتبر صوت الأردن عمر العبداللات، تقديمه الأغنية بأقل ما يمكن التعبير من خلاله عن مدى الحب للملكة العربية السعودية وشعبها وجيشها العظيم، على ما يبذلونه من جهود كبيرة من أجل المملكة واستقرارها، والذي لا بد من تحفيزهم وتشجيعهم وشكرهم، فهم حماة الوطن، الحافظين له في وقت السلم والحرب.

ويقول مطلع الأغنية: "أنا جندي سعودي.. جندي واحمي حدودي باسم العالي نبتدي/ باسم الوالي نبتدي نتكاتف بالأيادي.. وانا حامي ديني وبلادي/ رص البيارق شمال ويمين.. الجيش السعودي درع حصين/ إلبس الخوذة وشمر يا مشمر.. ايمان.. قوة.. عزيمة.. نصر".

وتم عرض العمل في القناة الرسمية التابعة للفنان عمر العبداللات، في موقع "يوتيوب"، إضافة الى جميع المكتبات الموسيقية المتخصصة في عرض المحتويات الغنائية.