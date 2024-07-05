الفيلم الجديد للممثل المخضرم توم هانكس، وروبن رايت، الذي يحمل اسم "هُنا" أو "Here" يبدوان وكأنهما مراهقين مرة أخرى، إنه أحدث استخدام لتقنية قد تكون لها عواقب بعيدة المدى، وقد تكون ضارة أيضاً.

تدور أحداث الفيلم من المستقبل البعيد إلى الماضي البعيد، وكل فترة زمنية بينهما.

الفيلم من إخراج روبرت زيميكيس، ومقتبس من رواية ريتشارد ماكغواير، المصورة التي تحمل نفس الاسم، يتنقل الفيلم عبر تاريخ في مكان واحد، من خلال وجهة نظر واحدة على مدى آلاف السنين، في منزل أمريكي يمتلكه زوجان يلعب دورهم هانكس وروبن رايت.

بالنسبة لمحبي فيلم "فورست غامب 1994"، كان الجانب الأكثر أهمية في العرض الترويجي، الذي ظهر لأول مرة الأسبوع الماضي، هو لم شمل نجميه مع المخرج زيميكس.

ولكن ما كان ملفتاً بنفس القدر هو قدرة التقنية على إخفاء الشيخوخة الذي سمح لهانكس ورايت بلعب الشخصيات من سن المراهقة فما فوق.

يظهر هانكس، البالغ من العمر الآن 67 عاماً، على أنه نحيف وذو وجه مشرق، ورأس كثيف من الشعر المجعد، تماماً كما كان عندما مثل في فيلم "سبلاش وحفلة توديع العزوبية 1984".

وإذا تمكن زيميكس من تحقيق هذا التأثير في فيلم "هُنا" فكم من الوقت سيستغرق قبل أن يصبح استخدام تقنية إخفاء الشيخوخة شائعاً مثل استخدام صبغات الشعر والمكياج لتقليص بضع سنوات من العمر الظاهري للممثل؟

Sony Pictures

لقد كان زيميكس مفتوناً دائماً بكيفية تغير الأشخاص والأماكن على مر العقود، مثلما تخيل فيلم "فورست غامب" نفسه، بالإضافة إلى ثلاثية أفلام "العودة إلى المستقبل".

لقد كان أيضاً مفتوناً منذ فترة طويلة بالابتكار الرقمي، وهذا يفسر الدمى المتحركة المرعبة التي تم إنشاؤها باستخدام ممثلين حقيقيين وتقنية التقاط الحركة في فيلم "القطار القطبي السريع 2004"، "بيوولف 2007"، "ترنيمة عيد الميلاد 2009" والفيلم الغريب جداً "مرحباً بكم في ماروين 2018".

أما بالنسبة لتوم هانكس، فيبدو مرتاحاً لفكرة لعب شخصيات شابة حتى وفاته – بل وما بعدها.

في بودكاست آدم بوكستون العام الماضي، قال إنه عندما هو وزيميكس صنعوا فيلم "القطار القطبي السريع" معاً، أدركوا أنه لا يوجد حد لما يمكن لهذه الحيل المحوسبة أن تفعله.

"يمكن لأي شخص الآن أن يعيد خلق نفسه في أي عمر باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيا المزيفة العميقة. قد أصابني باص غداً وتنتهي حياتي، ولكن يمكن أن تستمر العروض إلى الأبد. خارج فهم الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، لن يكون هناك شيء يخبرك أنه ليس أنا وحدي".

من المقلق الاعتقاد أنه على المدى الطويل، قد يستبدل النجوم الحقيقيين بنسخهم الافتراضية من الذكاء الاصطناعي، وفي المدى القريب يمكن إعادة شباب النجوم من جيل هانكس عبر التقنية لمواصلة أداء أدوار ينبغي من الناحية النظرية أن تكون مخصصة للممثلين الصاعدين.

وبالفعل من الممكن أن يحدث ذلك بسهولة، فقد تحولت تقنية إخفاء الشيخوخة من كونها تقنية مثيرة للسخرية إلى أداة فعالة لصناعة الأفلام في أقل من 20 عاماً.

في عام 2006، قام فنانو المؤثرات البصرية بتصغير أعمار باتريك ستيوارت وإيان ماكيلين بكسلًا بكسل في فيلم "رجال إكس: الوقفة الأخيرة"، وكانت أكثر ردود الفعل انتشارًا هي الابتسامة بسبب مظهرهم اللامع والروبوتي (الآلي).

تم استخدام هذه التكنولوجيا بشكل محدود لسنوات في أفلام الخيال العلمي مثل "الحالة المحيرة لبنجامين بتن 2008" و"ترون: الإرث 2010" . ثم، في عام 2019، أصبحت مكوناً رئيسياً لعدة أفلام كبيرة.

النتائج مختلفة حتى الآن

تم تصغير عمر صامويل إل جاكسون طوال فيلم "كابتن مارفل 2019" ليلعب دور نيك فيوري في التسعينيات؛ وحصل العديد من الممثلين على نفس المعاملة في فيلم "المنتقمون: نهاية اللعبة 2019" ؛ كان ويل سميث قاتلاً يحارب نسخه الأصغر في فيلم "رجل الجوزاء 2019" للمخرج أنغ لي ؛ وبشكل مثير للجدل، استخدم مارتن سكورسيزي ما سماه "تجديد الشباب" على روبرت دي نيرو، آل باتشينو، وجو بيشي في فيلم "الإيرلندي 2019".

ولكن أبرز عرض لتصغير العمر حتى الآن كان في فيلم العام الماضي "إنديانا جونز وقرص القدر" للمخرج جيمس مانغولد، والذي تضمن استرجاعاً موسعاً لقتال إندي مع النازيين في عام 1944.

كان بعض النقاد متحمسين لفكرة التذكير بمدى وسامة فورد في الثمانينيات. ولكن الكثيرين كانوا متشككين. عندما تكون معتاداً على رؤية وجه مجعد ومترهل، قد يكون من المشتت رؤية نسخته الغريبة المعالجة بالبوتوكس الإلكتروني.

في فيلم "الإيرلندي"، كان من المضحك سماع بيشي يشير إلى دي نيرو الذي في السبعينيات من عمره بـ"الطفل". ولم يكن هناك خطأ في أن، بجانب إزالة التجاعيد، كان أوسع وأثقل وأبطأ في الحركة مما كان عليه عندما قام بتمثيل فيلم "سائق التاكسي".

Lucasfilm

ألم يكن من المنطقي أكثر لو استخدم سكورسيزي ومانغولد وسائل تقليدية لتجديد شباب أبطالهم؟ رؤية ريفر فينيكس يقلد فورد عندما لعب دور إندي في سن المدرسة في فيلم "إنديانا جونز والحملة الصليبية الأخيرة" كانت أكثر إثارة للإعجاب بكثير من رؤية فورد نفسه يتحول إلى شخصية لعبة فيديو.

ولا ننسى أن دي نيرو لعب تجسيداً أصغر لفيتا كورليوني الذي لعبه مارلون براندو في فيلم "العراب الجزء الثاني"، بينما لعب سكوت تايلر تجسيداً أصغر لشخصية نودلز آرونسون التي لعبها دي نيرو في فيلم "حدث ذات مرة في أمريكا" – وكلاهما كانا انتصارين.

بالعودة إلى زيميكس، هل التجميل الرقمي أكثر فعالية من الطرق التقليدية التي جعلت عائلة ماكفلاي تكبر وتصغر في فيلم "العودة إلى المستقبل"؟

ربما لا، ولكن كما أصبحت الإعدادات التي تنشأ بالحاسوب والحركات البهلوانية المحسنة بالحاسوب هي القاعدة، من المحتمل أن يصبح الممثلون المصغرون بالعمر قريباً هم القاعدة أيضاً.

ما يلفت النظر في الوقت الحالي، هو مدى محدودية استخدامات هذه التكنولوجيا. حتى الآن، لا يزال تصغير العمر أكثر من مجرد حيلة بدلاً من كونه أداة جدية في السرد القصصي، ويبدو أن هدفه الأساسي ليس جعل الشخصيات تبدو أصغر سناً، بل تذكير المشاهدين بالأفلام التي شاهدوها عندما كانوا أصغر سناً.

يعتمد التأثير العاطفي لهانكس الشاب المزيف في فيلم "هنا"، على ذكرياتنا لهانكس الحقيقي عندما كان يبدأ مسيرته.

فورد المصغر بالعمر في آخر فيلم إنديانا جونز، يستحضر الإثارة لمشاهدة مغامرات إندي الكلاسيكية.

مارك هاميل المصغر بالعمر يظهر في سلسلة حرب النجوم التلفزيونية الماندلوري وكتاب بوبا فيت لاستغلال حبنا للثلاثية الأصلية على الشاشة الكبيرة.

في الوقت نفسه، يحتوي حفل الإقامة لفرقة آبا فوياج، الذي افتتح في لندن في مايو 2022، على أفاتار افتراضية تشبه الموسيقيين الأربعة كما كانوا في عام 1979.

في معظم الحالات، لم يُستخدم تصغير العمر لتمديد مسيرات النجوم الكبيرة أو لتسهيل السرد الذي يتسلسل بالزمن – بل تم استخدامه لإثارة الحنين. من المفارقات أن التكنولوجيا التي تبدو مستقبلية وثورية للغاية، لا تزال تركز اهتمامها على الماضي.

وسيتم إصدار فيلم "هنا" في دور السينما الأمريكية في 15 نوفمبر/تشرين ثاني.