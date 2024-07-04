إيلاف من بيروت: أحيى الفنان المصري عمرو دياب حفلاً غنائياً ضخماً في العاصمة اللبنانية بيروت. وللسنة الثانية على التوالي، توافد الجماهير من لبنان والخارج الى واجهة البيال البحرية باللون الأبيض رمز الأمل والسلام، في مشهدٍ ينبض بالفرح والحياة.

ولم يكد يعتلي عمرو دياب المسرح، حتى اشتعلت واجهة بيروت البحرية بصرخات وهتافات الحاضرين المتشوقين للقائه، وقد تفاعلوا طيلة الحفل مع صوته والأرشيف الفني الحافل بالأغنيات وحضوره والأجواء المميزة..

وعبّر الحاضرون لـ"إيلاف" عن ارتباط اسم عمرو دياب وأغنياته بالسهر والفرح والحب والأجواء الإيجابية، وهم يتذكرون أغانيه التي رافقتهم في مختلف مراحل حياتهم والتي لا يمكنك لدى سماعها "الاَّ أن ترقص وتغني"… ومع كل أغنية "تعود اليك الذكريات الجميلة للطفولة والمراهقة!".

وكانت كاميرا إيلاف حاضرة وعادت بهذا التقرير المميز والمفعم بالفرح والحب والأجواء الإيجابية الجميلة، مع كلمات مميزة من القلب لمجموعة من محبي ومعجبي عمرو دياب.