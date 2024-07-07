بيروت: نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة وزوجها الفنان السوري ناصيف زيتون الصور الأولى من حفل زفافهما الذي أحيط بسرية بالغة.

وعلق الثنائي في المنشور المشترك بعبارة "السيد والسيدة زيتون"، إلى جانب تاريخ الزفاق في الأول من تموز (يوليو).

وأطلت العروس بفستان من توقيع المصمّم اللبناني-العالمي نيكولا جبران، في حين اختار العريس بدلة توكسيدو سوداء كلاسيكية.

وتمّيز الفستان بقصّة تُعانق الجسم من دون حمالات، مع غطاء شفاف من الدانتيل، وذيل قصير أكثر اتساعاً من الجزء العلوي.

واقتصر الحضور في المناسبة السعيدة على عدد قليل من أهل العروسين والمقرّبين، ولم يتجاوز المدعوون للحفل الأربعين شخصاً.

ومنع العروسان دخول وسائل الإعلام الى حفل زفافهما، وكذلك التصوير، إذ تم وضع كل هواتف المدعوين في خزائن مخصّصة لمنع استخدام الكاميرات.