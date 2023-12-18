إيلاف: ينافس فيلم (Hollywoodgate)، للمخرج إبراهيم نشأت، في مسابقة الأفلام الوثائقية بمهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة، والتي تقام فعالياتها في الفترة ما بين 14 وحتى 21 ديسمبر الجاري، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو من إنتاج: طلال ديركي وأوديسا راي وشين بوريس.

صور المخرج العمل في معقل حركة طالبان، حيث نجح "نشأت" في الوصول إلى بطل قصته، وتتبع بسببه أحد قادة حركة طالبان، ورصد تحوّلهم من ميليشيات إلى تنظيم عسكري، ونقل صورة حيّة غير مسبوقة لتفاصيل حركة طالبان، وما يحدث بداخلها.



ففور انسحاب أميركا من "حربها الأبدية" في أفغانستان والتي استمرت ٢٠ عاماً، سيطرت طالبان على البلاد المنهارة واقتحمت قاعدة عسكرية أميركية محملة بجزء كبير من الأسلحة التي تركتها القوات الأميركية من خلفها والتي تتجاوز قيمتها الكلية ٧ مليارات دولار أميركي. في هذا الفيلم، يقضي المخرج المصري إبراهيم نشأت، بجرأة غير مسبوقة، عاماً داخل أفغانستان ويتابع الحركة المتطرفة عن قرب ويكشف حقيقة محاولاتهم للتحول من ميليشيا أصولية، إلى نظام عسكري مدجج بالأسلحة المتروكة خلف الولايات المتحدة.

وبدأ فيلم HOLLYWOOD GATE جولته في المهرجانات السينمائية بعرض عالمي أول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ليستمر في انطلاقته بمهرجانات مثل تيلورايد السينمائي، وزيورخ السينمائي والذي حاز فيه على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم روائي أو وثائقي، ومهرجان أديليد السينمائي حيث فاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي، بجانب جائزة خاصة كأفضل فيلم وثائقي في مهرجان فيرزيو حقوق الانسان في بودابست، وفي مهرجان وودستوك، ترشّح لجائزة Leon Gast كأفضل فيلم وثائقي، ولجائزة الجمهور، وتم اختياره رسميًا في مهرجان Hot Springs للأفلام الوثائقية، وشارك أيضًا في أكثر من 10 مهرجانات سينمائية دولية أخرى، ويستعد لعرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمهرجان الجونة السينمائي.

أجرينا حوارًا ثريًا مع إبراهيم نشأت مخرج العمل، وفيما يلي أبرز تصريحاته:

ذلك هو العرض العربي العالمي الأول لفيلم Hollywood gate بعد مهرجان فينيسيا.. التجربة من البداية بها مخاطرة، كيف فكرت بها واستعديت لها؟

الإنسان يتطور في حياته الشخصية بشكل كبير ليكون مستعدا لاستغلال الفرص عندما تأتي، فأنا أؤمن بالفرص وليس الحظ، فعندما يحين موعد تلك الفرصة على الإنسان أن يكون مستعدا لها.

عندما وصلت "طالبان" إلى السُلطة كل الخطوط التي رأيتها على مدار حياتي تجمعت لديّ، والمنتج طلال ديركي الذي قدم تجربة مشابهة، ساعدني وكان بجانبي من أول يوم، ووضع لدي آمال عالية لأنه عايشهم لمدة عامين، فجعل لديّ أمل بأن أسافر لأفغانستان وأعود ويكون لديّ مرجعية أعود إليها. نفسيا كان كل شيء يقول بأنني جاهز ومستعد لتلك التجربة.

ما مقدار الحرية التي كانت موجودة في أفغانستان؟

كان لديّ الحرية طالما كنت ملتزما بالتعليمات، بمعنى إذا سُمح لك بالتواجد في قفص ما فأنت حر بداخله فقط، وأنا لم أحاول الخروج من القفص. يوجد مشهد في الفيلم يُذكر فيه جملة "متوريش المصور اللي ورا الحتة دي" أنا لم أحاول رؤية ذلك بشكل شخصي، حتى لا أجعلهم يشكون بي.

كان هدفك الخروج بفيلم سليم؟

كان هدفي من البداية الخروج بفيلم، وما لا أستطيع رؤيته اليوم يمكن رؤيته غدا لأن الفيلم الوثائقي يستغرق عاما كاملا، فإذا كنت تسرعت في بعض الأحيان لم أكن أستطيع تحقيق ما وصلت له بعد عام.

هل كان هناك تصور لديك عن نهاية الفيلم أم لم تكن واضحة بالنسبة لك؟

النهاية التي كانت لديّ وكتبتها بعد 5 أشهر من التصوير، هو أن "مختار" العسكري كان سيضع الشال كنوع من أنواع الاحتفال العسكري. الطائرات بالنسبة لي كانت شيئا مضحكا فهم أخبروني بأنهم أصلحوا الطائرات، وعندما طارت لم أستوعب أن كل ذلك تم إصلاحه، هم أنفسهم غير مستوعبين أنهم أصلحوا كل هذا العدد. الموضوع كان غريبا جدا وأبعد مما تخيلته. وتلك طبيعة حياة الأفلام الوثائقية التي تُدخلك في قلب الواقع وتجعله يرسم قصتك التي تتخطى خيالك ككاتب، فدائما ما يفوز الواقع على أفكاري.

يوجد العديد من الوثائقيات عن الحروب، لكن فيلمك كان واضح به المجهود المختلف، ولم يظهر برؤية إخبارية أو تقريرية بل ظهر برؤية سينمائية، هل ذلك بفضل وجود طلال معك أم ماذا كانت مرجعيتك بالضبط؟

وجود طلال معي كان فارقا جدا، لكنني طوال الوقت أحاول الإثبات لنفسي أنني أستطيع صناعة أفلام سينما لأنني أحبها منذ طفولتي، وامتهاني الصحافة كان لعدم قدرتي على العمل في السينما، وأشبه نفسي بأنني كنت كوعاء فارغ والصحافة كانت تملؤه.

إذا كنت فنيا شخص جيد وحياتك فارغة فلن تستطيع تقديم شيئا، وما فعلته الصحافة ملأت وعاء شخصيتي الفارغ، وأصبحت أستطيع استغلال ما تعلمته في الصحافة لشكل سينمائي.

هل تستطيع "فلترة" آرائك السياسية حول الحروب سواء في أفغانستان أو العراق أو حروب أميركا؟

أنا ضد الحروب بشكل عام، وحاولت صنع فيلما عن الحرب إذا شاهده أي شخص في أي منطقة في العالم يشعر بألم الحرب. لأن الحرب الإيديولوجية بالسلاح تصنع دمار نفسي لمن عايشوها، ما تجعلهم يعتنقون أفكار العنف، لأن السلاح لم يكن حلا يوما للقضاء على التطرف. وللأسف من يستخدمون السلاح للقضاء على التطرف جزء كبير من أفكارهم يحتوي على تطرف أيضا.

الفيلم يدور حول فكرة أن السلاح ليس حلا، والحرب تولد حرب أخرى. الحل الوحيد هو إيجاد حلول سليمة. ونحن كصناع أفلام هدفنا عرض أفلام يخبرهم بأن حلهم الذين اختاروه ليس ناجحا ونطالبهم باختيار حل آخر، ومطالبتهم بوقف القتل.

من خلال معايشتك فترة في أفغانستان.. هل تتوقع أن يكون هناك حل تنويري؟

أرى أن الغرب هم سبب كبير لما يحدث في أفغانستان اليوم. 42 عاما من الاقتحام السوفيتي ثم تدخل بريطانيا وأمريكا، وهما سبب كبير في وصول "طالبان" لما هم عليه الآن.

الغرب لا بد أن يكون لديه حل آخر للأزمة التي خلقوها في البلد، وعليهم إيجاد حل سياسي مختلف، وأنا لا أعلم ما هو لأنني لست سياسيا، لكن لا بد أن يكون الحل في النهاية يُمكن النساء من الحصول على حريتها في أفغانستان وأن تعيش الناس عيشة كريمة، لأن الوضع في البلاد مزري للغاية ويتحول من أسوأ لأسوأ.

عن التحولات السياسية في الوطن العربي.. قبل 2010 كان هناك تعاطفا كبيرا مع أفغانستان وبعض العرب تم تجنيدهم هناك.. الآن هناك تحولات إيديولوجية هل ستعود مرة أخرى للتعاطف؟

التعاطف كان سببه دعم أمريكا دعم المجاهدين بنفسها، التطرف أصلا بدأ من اتجاه أمريكا التي كانت تروج للتطرف وتطالب الناس بالسفر والجهاد في أفغانستان، الحرب مع روسيا جعلت لدينا بعض الانشقاق في أفكار بعض الناس عربيا أمثال "داعش" وتلك الأفكار لم تكن موجودة لدينا من قبل.

ما يحدث حاليا أننا أصبح لدينا وعيا ندرك من خلاله أننا لسنا مضطرين للاستماع لرأيهم فينا، خاصة مع وجود السوشيال ميديا الذي يساهم في فهم الأمور بشكل صحيح. وأدركنا أنه لا يجب أن يسيطر أشخاص على أفكارنا الشخصية ولا ندعم أفكار متطرفة.

أتمنى أن يُبين الفيلم أنه في النهاية ليس هو النتيجة المختارة، وعندما يشاهد العرب الفيلم سيجدون أن تلك الأفكار ليست ما يؤمنون به وليس ما يفعله المتطرفين هناك يعبر عن الدين الذي نعتنقه.

كان لا بد أن يُظهر الفيلم أن هدفهم قبائلي وعشائري، والدين ليس الهدف الأسمى كما يدعون.

هل هناك مشروع مقبل تعمل عليه؟

بدأت العمل على مشروع فيلم وثائقي جديد يدور حول الفردية المجتمعية في الغرب.