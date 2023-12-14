إيلاف: يحصل الفيلم اللبناني القصير "يَرَقة" للمخرجتين ميشيل ونويل كسرواني على عرضه الأول في العالم العربي ضمن فعاليات النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي (14 - 21 ديسمبر)، وكان الفيلم اللبناني قد فاز بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم قصير في مهرجان برلين السينمائي الدولي ٢٠٢٣ ليصبح أول فيلم عربي يفوز بهذه الجائزة.

وينافس الفيلم ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في المجموعة 4، ويحصل على عرضين الأول يوم الثلاثاء 19 ديسمبر الساعة 9 مساءً في سي سينما 1، والثاني يوم الأربعاء 20 ديسمبر الساعة 8:30 مساءً في سي سينما 1.

يخوض الفيلم حاليًا جولة مشاركات في المهرجانات العالمية، حصل خلالها على 9 جوائز دولية أخرى من بينها جائزة لجنة التحكيم في مهرجان مالمو للسينما العربية وجائزة الجمهور في مهرجان الشانزليزيه السينمائي، وتنويه خاص من مهرجان كينماستيك الدولي للأفلام القصيرة في مالطا، وجائزة التاج الفضي في مهرجان لو كري دي كورت، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان ميزنة للفيلم العربي، وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان الفيلم اللبناني في فرنسا، وجائزة أفضل تمثيل وأفضل سيناريو في مهرجان ميريس السينمائي في إسبانيا، كما ترشح لجائزة أفضل فيلم قصير من قبل أكاديمية الأفلام الأوروبية.

شارك يَرَقة في أكثر من 40 مهرجان آخر من بينهم في مهرجان فورمات كورت في فرنسا، ومهرجان ليشتر السينمائي، ومهرجان الحصاد الذهبي في تايوان، ومهرجان دياسبورا السينمائي، ومهرجان كورز فيلم السينمائي في هامبورغ، ومهرجان سفر السينمائي في المملكة المتحدة، ومهرجان جولدن غير السينمائي الدولي، ومهرجان تيتوفا السينمائي الدولي في مقدونيا، مهرجان كونكورتو السينمائي في إيطاليا، ومهرجان دوكيو فيست - المهرجان الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة في كوسوفو، ومهرجان فيرست السينمائي الدولي في الصين، ومهرجان كيرالا الدولي للأفلام القصيرة والوثائقية، واختير ضمن لائحة الأفلام القصيرة المرشحة لجائزة سيزار الفرنسية لأفضل فيلم روائي قصير.

وحصلت شركة MAD Solutions على حقوق التوزيع والمبيعات للفيلم في العالم العربي، وكان بن نيكلوسون عبر قد وصفه عبر موقع The Film Verdict بأنه "فيلم حيوي ذو حبكة متطورة، يستحق الحصول على الجوائز."

الفيلم من تأليف ميشيل كسرواني وإخراج ميشيل و نويل كسرواني التي تقوم ببطولة الفيلم إلى جانب ماسا زاهر، وإنتاج Dewberries Films، وBiennale de Lyon، والمنتجة مارين ڨاييان، وتتولى شركة Lights On مبيعات الفيلم عالميًا.

يدور يَرَقة حول سارة وأسما، امرأتان من بلاد الشام، تلتقيان أثناء عملهما في مطعم فرنسي بمدینة لیون، إذ تحمل كل منهما ثِقَل حیاتھا وبیتھا الذي تركته في بلدها. تبدأ علاقتھما بتوجس وحذر ولكن يولد مع الوقت خیطًا یربطھما. خیط من طریق الحریر كالذي يربط بین البلد والمھجر. وفي خضم هجرتهما القسرية، هل تجد كل منهما عزاءها مع الأخرى؟

ميشيل كسرواني ونويل كسرواني مخرجتان وكاتبتان وموسيقيتان لبنانيتان. تقوم الشقيقتان بإنتاج فيديوهات موسيقية ساخرة اجتماعية وسياسية، حيث يقمن بكتابة النصوص وأداءها وإخراجها وإنتاجها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ٢٠١٢.

فيلمهما الروائي القصير الأول "يرقة" كتابة وإخراج ميشيل وشاركتها الإخراج نويل التي لعبت أحد الأدوار الرئيسية فيه، وحاليًا تعمل ميشيل ونويل على تطوير الوثائقي "هدوء على نار" وهو إنتاج لبناني فرنسي مشترك.

تكتب نويل حاليًا فيلمها الروائي القصير "عام واحد"، كما تطور فيلمًا قصيرًا بعنوان "سبعة جبال والبحار السبعة"، مستوحى من قصة غير منشورة للكاتبة اللبنانية إيميلي نصر الله. حصل الفيلم على منحة تطوير من مؤسسة الدوحة للأفلام.

أما ميشيل، فهي حاليًا في مرحلة تطوير فيلمين طويلين: فيلم رسوم متحركة للبالغين بعنوان "اذكريني" وفيلم روائي طويل بعنوان "قمرة"، وتدور أحداثه في لبنان. حصلت ميشيل على دعم من صندوق الدعم السينمائي الفرنسي لمرحلة ما قبل الإنتاج لفيلمها الروائي"قمرة" بالإضافة إلى ثلاث جوائز لتطوير الفيلم من مهرجان عمان السينمائي ٢٠٢٣.

في الفترة بين عامي 2019 و2021، حصلت الشقيقتان على منح من المعهد الفرنسي للإقامة في "مدينة الفنون" في باريس للعمل على مشاريعهما السينمائية، ومنذ ذلك الحين بدأت الشقيقتان العيش بين بيروت وباريس.