إيلاف: حصد المخرج محمد كردفاني مخرج فيلم وداعا جوليا جائزة أفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط، التي تقدمها مجلة فارايتي المتخصصة في مجال الترفيه، ضمن فعاليات مهرجان الجونة في دورته السادسة، وسلم الجائزة جون بليسديل ممثل المجلة بصحبة انتشال التميمي مدير المهرجان وعمرو منسي المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي.

فيلم "وداعاً جوليا" من إخراج وتأليف محمد كردفاني وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في البطولة نزار جمعة، وقير دويني وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر، وتدور أحداثه في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.