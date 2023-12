إيلاف: إنفصلت المغنية الأميركية مارايا كاري وصديقها برايان تاناكا لأنه أراد أطفالاً، بحسب تصريح مصدر لصحيفة "الصفحة السادسة".

لعبت الفجوة العمرية البالغة 14 عامًا دورًا في رغبة تاناكا، 40 عامًا، في أشياء مختلفة عن رغبة كاري، 54 عامًا.

"إنه يريد أن تكون له عائلة". يقول المصدر: "وهي لا يمكنها أن تمنحه ذلك".

تشارك كاري التوأم موروكان ومونرو البالغين من العمر 12 عامًا مع زوجها السابق نيك كانون. ومن ناحية أخرى، ليس لدى تاناكا أطفال.

المغنية والراقص كانا معاً لمدة سبع سنوات.

أثيرت التساؤلات هذا الأسبوع عندما ذهبت "ملكة عيد الميلاد" في رحلتها السنوية إلى مدينة أسبن بولاية كولورادو بمفردها.

كان تاناكا أيضًا غائباً عن جولة Merry Christmas One and All! التي بدأت في نوفمبر بمنتجع وكازينو يامافا في هايلاند، كاليفورنيا.

عمل تاناكا كراقص مع كاري ابتداءً من عام 2006، وبدءا المواعدة في عام 2016.

ويقول مصدر آخر عن الإنفصال: "أنه يريد أن يبدأ حياته الخاصة".

وزادت كاري من التكهنات بأن العلاقة قد انتهت عندما أخبرت مجلة "بيبول" في وقت سابق من هذا الشهر أنها مرت بعام صعب.