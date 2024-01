إيلاف: لا يزال فيلم Rebel Moon للمخرج Zack Snyder يحتل المرتبة الأولى على نتفليكس.

في أول أسبوع كامل له على المنصة، حقق الجزء الأول من ملحمة الخيال العلمي للمخرج زاك سنايدر 34 مليون مشاهدة، مما جعله الأول بين قائمة الأفلام باللغة الإنجليزية في الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر - والعنوان الأكثر مشاهدة على نتفليكس. أضف ذلك إلى 29 مليون مشاهدة حققها الفيلم في عطلة نهاية الأسبوع الأولى، لذا يبلغ مجموع ما حققه فيلم Rebel Moon حاليًا حوالي 63 مليون مشاهدة خلال 10 أيام من العرض.

سيحتاج إلى مضاعفة نسبة المشاهدة ثلاث مرات تقريبًا في الثمانين يومًا القادمة أو نحو ذلك ليدخل قائمة أفلام نتفليكس الأكثر شعبية على الإطلاق.

وحل فيلم الإثارة المروع Leave The World Behind للمخرج سام إسماعيل في المرتبة الثانية هذا الأسبوع مع 14.6 مليون مشاهدة أخرى. يتجه هذا الفيلم أيضًا نحو قائمة الأكثر شعبية. مع ما يقرب من 115 مليون مشاهدة في شهر ظهوره الأول. أمامه حتى منتصف فبراير للتغلب على Extraction 2 الذي بلغ 134 مليون مشاهدة في 91 يومًا.

المركز الثالث بين الأفلام كان من نصيب فيلم Pretty Woman للمخرج غاري مارشال والذي حقق 8.4 مليون مشاهدة. وصل الفيلم إلى نتفليكس في المملكة المتحدة خلال فترة العطلات، ومن الواضح أنه يثير اهتمام المشاهدين. يمكن أن يكون لذلك علاقة ببطولة جوليا روبرتس في فيلم Leave The World Behind أيضًا.

وفي قائمة الأفلام أيضًا، جاء فيلم Chicken Run: Dawn of the Nugget في المركز الرابع مع 8.2 مليون مشاهدة، وفيلم The Super Mario Bros. في المركز الخامس مع 7.4 مليون مشاهدة، بينما جاء Leo في المركز السادس مع 6.7 مليون مشاهدة، وفيلم Top Gun: Maverick ظهر لأول مرة في المركز السابع مع 6.2 مليون مشاهدة.