أصدرت المغنية والممثلة جينيفر لوبيز يوم الأربعاء أغنية Can't Get Enough مصحوبة بفيديو موسيقي.

وتحدثت لوبيز، 54 عامًا، إلى المعجبين حول الأغنية وكيف تم إصدارها في بث مباشر على موقع يوتيوب قبل العرض الأول للفيديو قائلة: "أنا أحب أغاني الحب، لكنني بحاجة إلى شيء مختلف ... أستطيع أن أؤديه".

وأضافت: "لذا عندما سمعنا هذه الأغنية لأول مرة، عرف الجميع أنها ستكون الأغنية التي ستطلق البوم This Is Me... Now.. فهي تحتوي على طاقة، وفيها سعادة، وأنت تشعر بذلك كله."

وعندما يتعلق الأمر بوضع الفكرة للفيديو الموسيقي للأغنية، قالت لوبيز إنها ذهبت إلى زوجها بن أفليك للحصول على النصيحة. وأوضحت: "لا يعني ذلك أنه قام بالفعل بتصوير مقاطع فيديو أو أي شيء من هذا القبيل، لكنني أثق فقط في رأيه وأفكاره". "لا أحد يعرف قصتي أكثر منه. أشعر حقًا أنه يفهمني بوضوح."

Can't Get Enough هي الأغنية الأولى من ألبومها التاسع القادم This Is Me...Now، والذي من المقرر إصداره في 16 فبراير.

وقالت لوبيز للمعجبين خلال البث المباشر على يوتيوب: "لقد تابعتم جميعاً رحلتي، وأعتقد أنكم رأيتموني". "ما أردت أن أقوله للجميع من خلال الألبوم... هو أن الحب الحقيقي موجود بالفعل."

فيلم This Is Me...Now: A Love Story سيتم إصداره في نفس اليوم على Prime Video، من إخراج ديف مايرز، وهو بمثابة "إعادة تصور موسيقي ومرئي لحياتها العاطفية التي كانت بإستمرار تحت مجهر صحف الفضائح"، وفقًا للبيان، الذي يعد بأنه سيكون "مدفوعًا بالسرد، وحميميًا، وعاكسًا، ومثيرًا، ومضحكًا، وخياليًا وممتعًا، ومسلياً للغاية." وشارك في كتابة الفيلم أيضًا أفليك، 51 عامًا، ومات والتون.

في مقابلة مع Variety على السجادة الحمراء، تحدثت لوبيز عن الفيديو لأغنية "Can't Get Enough" وما ألهم المفهوم الإبداعي الكامن وراء ثيمة حفل الزفاف بعرسان مختلفين من مشهد لمشهد.

وأوضحت قائلة: "أعتقد أن الأمر قد يفاجئ بعض الناس. إنها بالتأكيد قصة وصفية عن الرحلة التي يستغرقها الانتقال من كسرة القلب إلى الحب"، واضافت مازحة بإنها "خبيرة" في حفلات الزفاف.