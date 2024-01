إيلاف: سيتم إصدار فيلم السيرة الذاتية لمايكل جاكسون الذي طال انتظاره من إخراج أنطوان فوكوا بعنوان "مايكل" في أبريل 2025.

وسيتولى جعفر جاكسون، ابن جيرمين جاكسون شقيق "ملك البوب" بطولته، وسيبدأ تصويره في 22 يناير، وسيتم إنتاجه بواسطة غراهام كينغ، المسؤول عن أفلام مثل "The Departed" و"Bohemian Rhapsody".

الفيلم من تأليف جون لوجان، ووفقًا للوصف الرسمي، يصور الانتصارات والمآسي والجانب الإنساني والعبقرية الإبداعية التي أظهرها في عروضه الأكثر شهرة، كما سيتناول الرجل المعقد الذي أصبح ظاهرة عالمية.

أول خبر عن الفيلم جاء في عام 2019 عندما تم الإعلان عن أن لوغان وكينغ سيعملان معًا مرة أخرى بعد أن فعلوا ذلك في أفلام مارتن سكورسيزي "The Aviator"، و"The Departed".

حصل كينغ على حقوق ملكية مايكل جاكسون، مع كل موسيقى الفائز بجائزة جرامي 13 مرة، لإنتاج الفيلم، وفي أوائل عام 2023 أُعلن أن الفيلم سيكون من بطولة جعفر جاكسون.

Jaafar Jackson rehearsing “Man in the Mirror” for the upcoming Michael Jackson biopic pic.twitter.com/nWWNal0yVe