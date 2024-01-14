إيلاف: سيتم إصدار فيلم السيرة الذاتية لمايكل جاكسون الذي طال انتظاره من إخراج أنطوان فوكوا بعنوان "مايكل" في أبريل 2025.

وسيتولى جعفر جاكسون، ابن جيرمين جاكسون شقيق "ملك البوب" بطولته، وسيبدأ تصويره في 22 يناير، وسيتم إنتاجه بواسطة غراهام كينغ، المسؤول عن أفلام مثل "The Departed" و"Bohemian Rhapsody".

الفيلم من تأليف جون لوجان، ووفقًا للوصف الرسمي، يصور الانتصارات والمآسي والجانب الإنساني والعبقرية الإبداعية التي أظهرها في عروضه الأكثر شهرة، كما سيتناول الرجل المعقد الذي أصبح ظاهرة عالمية.

أول خبر عن الفيلم جاء في عام 2019 عندما تم الإعلان عن أن لوغان وكينغ سيعملان معًا مرة أخرى بعد أن فعلوا ذلك في أفلام مارتن سكورسيزي "The Aviator"، و"The Departed".

حصل كينغ على حقوق ملكية مايكل جاكسون، مع كل موسيقى الفائز بجائزة جرامي 13 مرة، لإنتاج الفيلم، وفي أوائل عام 2023 أُعلن أن الفيلم سيكون من بطولة جعفر جاكسون.

Jaafar Jackson rehearsing “Man in the Mirror” for the upcoming Michael Jackson biopic pic.twitter.com/nWWNal0yVe — JR (@jamster83) January 13, 2024

ولم يعرف بعد كيف سيتعاملون مع الاتهامات المتعددة بالاعتداء الجنسي على القُصّر التي إتهم بها المغني في السنوات الأخيرة من حياته، وتعتبر وسائل الإعلام المتخصصة أن حقيقة تورط مسؤولين تنفيذيين في تركة المغني في المشروع يمكن أن تؤثر على السرد.

وفي عام 2005، تمت تبرئة جاكسون من التهم الموجهة إليه، لكن في عام 2019، بعد مرور عشر سنوات على وفاته، أعاد الفيلم الوثائقي "Leaving Neverland" إثارة الشكوك من جديد.

في أغسطس 2023، حكمت محكمة في كاليفورنيا لصالح ويد روبسون وجيمس سافيتشوك، بطلي فيلم "Leaving Neverland" والضحايا المزعومين، الذين استأنفوا الحكم السابق وسيتمكنون الآن من متابعة قضيتهم ضد الشركات المملوكة للمغني.

توفي جاكسون في 25 يونيو 2009، عن عمر يناهز 50 عامًا، بسبب توقف القلب والجهاز التنفسي، والذي أدين بسببه طبيب الفنان كونراد موراي، بالقتل غير العمد.