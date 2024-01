لوس أنجليس: بعد تأخير 4 أشهر عن موعده الأساسي، بسبب الإضراب المزدوج لكتاب السيناريو والممثلين، أقيم فجر يوم الثلاثاء، حفل توزيع جوائز إيمي التلفزيونية بنسخته الـ75، الذي احتضنه مسرح بيكوك، في لوس أنجليس.

وكان من المفترض أن يقام الحفل السنوي في سبتمبر (أيلول) 2023، كما كان مخططاً له في الأصل، لكن تم تأجيله للشهر الجاري هذا بسبب إضراب هوليوود في تلك الفترة.

واستضاف الحفل أنتوني أندرسون، فيما قدم الجوائز باقة من أهم نجوم هوليوود، الذين ترشحوا سابقاً للجائزة، إضافة إلى مرشحين لهذا العام.

حصل مسلسل Succession على نصيب الأسد من الجوائز كأفضل مسلسل درامي لموسمه الرابع والأخير، واختتم جوائزه الست في تلك الليلة مع جوائز التمثيل للنجوم كيران كولكين وسارة سنوك وماثيو ماكفادين.

حصل مسلسل The Bear أيضًا على ستة جوائز، متصدرًا فئة الكوميديا وحصل على جوائز الأداء لجيريمي ألين وايت، وآيو إديبيري، وإيبون موس-بات راش.

كما واصل مسلسل Beef هيمنته على موسم الجوائز عندما تم اختياره كأفضل سلسلة محدودة أو مختارات لهذا العام، كما فاز بطلي العمل أليا وونغ وستيفن يون بجوائز إيمي كأفضل فنانين.

علاوة على ذلك، انضم الموسيقي البريطاني الشهير إلتون جون إلى النادي الضيق للفنانين الذين فازوا بالجوائز الفنية الأربع الكبرى في الولايات المتحدة، أي أوسكار (السينما) وتوني (المسرح) وغرامي (الموسيقى) وصولاً إلى جائزة إيمي (التلفزيون) التي حصدها مساء الاثنين عن عمل مصور لإحدى آخر حفلاته.

وهو النجم التاسع عشر الذي يحقق هذا الإنجاز المعروف باسم "EGOT" (وهي الأحرف الأولى للجوائز الأربع "إيمي" و"غرامي" و"أوسكار" و"توني")، خصوصاً بعد أودري هيبورن وووبي غولدبرغ وميل بروكس وجون ليجند وفيولا ديفيس.

وفاز إلتون جون (76 عاماً) الذي لم يكن حاضراً في لوس أنجليس مساء الاثنين في حفلة توزيع جوائز إيمي الخامسة والسبعين، بجائزة أفضل أداء حي عن حفلة أحياها في هذه المدينة في 20 نونبر 2022، في إطار جولته الوداعية العالمية "فيرويل ييلو بريك رود" التي تضمنت 328 حفلة على خمس سنوات ودرّت إيرادات ناهزت مليار دولار.

وقال المنتج بن وينستون على مسرح جوائز إيمي "كنا نعلم أنه سيكون حفلاً تاريخياً لأنه كان الأخير لإلتون في أميركا الشمالية".

وأضاف "لكننا لم نكن نعلم أن ما سيكون تاريخياً هو فوز رجل اخترع كل الموسيقى التصويرية لحياتنا، ذلك الذي فعل الكثير من أجل المجتمع، أحد أبطالنا، لم نكن نعرف أنه سيفوز بـEGOT".

وقد فاز إلتون جون سابقاً بجائزتي أوسكار عن أغنيتيه الأصليتين "ذي لاين كينغ" (1994) و"روكيتمان" (2019)، وبجائزة توني عن موسيقى مسرحية "عايدة" عام 2000، فضلا عن خمس جوائز غرامي.

ونستعرض فيما يلي القائمة الكاملة للفائزين في حفل جوائز إيمي:

أفضل مسلسل درامي: مسلسل الخلافة "Succession"

أفضل مسلسل كوميدي: مسلسل "The Bear"

أفضل ممثل بمسلسل درامي: كيران كولكين عن دوره في مسلسل "Succession"

أفضل ممثلة بمسلسل درامي: سارة سنوك عن دورها في مسلسل "Succession"

أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي: ماثيو ماكفادين عن دوره في مسلسل "Succession"

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي: جينيفر كوليدج عن دورها في مسلسل "The White Lotus"

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي: جيرمي ألن وايت عن دوره في مسلسل "The Bear"

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي: كوينتا برونسون عن دورها في مسلسل "Abbott Elementary" والتي تفوز بها لأول مرة.

أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي: إيبون موس باتراش عن دوره في مسلسل "The Bear" والتي يفوز بها للمرة الأولى.

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي: آيو إدبيري عن دورها في مسلسل "The Bear"

أفضل مسلسل قصير أو محدود: مسلسل "Beef" لصالح نتفليكس

أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو محدود أو فيلم تلفزيوني: آلي وونغ عن دورها في مسلسل "Beef"

أفضل ممثل في مسلسل قصير أو محدود أو فيلم تلفزيوني: ستيفن يون عن دوره في مسلسل "Beef"

أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير أو محدود أو فيلم تلفزيوني: باول والتر هوزر عن مسلسل الجريمة الأمريكية "Black Bird" لصالح آبل تي في

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير أو محدد أو فيلم تلفزيوني: نيسي ناش عن دورها في مسلسل "Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story" المبني على قصة القاتل المتسلسل جيفري دامر

أفضل نص لمسلسل كوميدي: للسيناريست الأمريكي كريستوفر ستورر عن مسلسل "The Bear"

أفضل نص لمسلسل درامي: للسيناريست البريطاني جيسي أرمسترونغ، عن مسلسل "Succession"

أفضل نص لمسلسل قصير أو محدود أو فيلم تلفزيوني: للكاتب الكوري لي سونغ جين عن مسلسل "Beef"

أفضل إخراج لمسلسل درامي: للمخرج البريطاني مارك ميلود عن مسلسل "Succession"

أفضل إخراج لمسلسل كوميدي: للمخرج الأمريكي كريستوفر ستورر عن مسلسل "The Bear"

أفضل إخراج لمسلسل قصير أو محدود أو فيلم: للمخرج الكوري لي سونغ جين عن مسلسل "Beef"

أفضل سلسلة حوارية: للبرنامج الأمريكي الكوميدي الساخر "TheDailyShow" تقديم تريفور نواه

أفضل مسابقة واقعية: لبرنامج المسابقات التلفزيوني الأمريكي الواقعي "RuPaul's Drag Race"

أفضل نص سلسلة متنوعة: للبرنامج الحواري الأمريكي "Last Week Tonight with John Oliver" على قناة HBO

أفضل أداء حي : "Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium" إلتون جون