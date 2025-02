إيلاف من تورنتو: تحطمت طائرة تابعة لشركة "دلتا" خلال هبوطها الإثنين في مطار تورونتو بكندا، بحسب سلطات المطار، فيما تحدث الإعلام المحلي عن سقوط ثمانية جرحى.

وأشار مطار بيرسون في المدينة الكندية عبر منصة إكس إلى "حادث أثناء هبوط طائرة تابعة لشركة دلتا بعد وصولها من مينيابوليس".

وأضاف: "فرق الإغاثة تستجيب وتم العثور على جميع الركاب وأفراد الطاقم".

ولفتت مصادر إعلامية كندية إلى إصابة ثمانية أشخاص جروح بعضهم إصاباته بالغة، وعرضت مشاهد تظهر ركابا يقفزون من الطائرة بعد انقلابها.

وتشير سجلات الرحلات الجوية إلى أن الطائرة هي رحلة دلتا رقم 4819، والتي أقلعت من مينيابوليس حوالي الساعة 11:47 صباحًا. ووقع الحادث قبل الساعة الثالثة مساءً بقليل.

