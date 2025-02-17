إيلاف من تورنتو: تحطمت طائرة تابعة لشركة "دلتا" خلال هبوطها الإثنين في مطار تورونتو بكندا، بحسب سلطات المطار، فيما تحدث الإعلام المحلي عن سقوط ثمانية جرحى.

وأشار مطار بيرسون في المدينة الكندية عبر منصة إكس إلى "حادث أثناء هبوط طائرة تابعة لشركة دلتا بعد وصولها من مينيابوليس".

وأضاف: "فرق الإغاثة تستجيب وتم العثور على جميع الركاب وأفراد الطاقم".

ولفتت مصادر إعلامية كندية إلى إصابة ثمانية أشخاص جروح بعضهم إصاباته بالغة، وعرضت مشاهد تظهر ركابا يقفزون من الطائرة بعد انقلابها.

وتشير سجلات الرحلات الجوية إلى أن الطائرة هي رحلة دلتا رقم 4819، والتي أقلعت من مينيابوليس حوالي الساعة 11:47 صباحًا. ووقع الحادث قبل الساعة الثالثة مساءً بقليل.

No casualties reported from a Delta Airlines crash in Toranto. Plane was en route from Minnesota. pic.twitter.com/ptRVpQVNCQ — HARD FACTOR (@HardFactorNews) February 17, 2025

وتُظهر الصور الطائرة المحطمة وهي تحترق على المدرج الثلجي بينما كان الركاب المذهولون يخرجون منها.

وبدت الطائرة النفاثة متضررة بشدة في الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تضرر أحد أجنحتها بشدة وانفصل جزء الذيل جزئيًا، وأفادت قناة "سي بي 24 نيوز" أن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا حتى الآن.

موقف الوفيات غامض

وقال المسعفون لـ"بي بي سي" إنهم نقلوا الركاب الثلاثة المصابين بجروح خطيرة إلى ثلاثة مستشفيات مختلفة، ولم يتضح على الفور عمر الطفل المصاب، ولا عمر الراكب البالغ الآخر الذي تم نقله إلى المستشفى.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك أي وفيات على متن الطائرة، لكن تورونتو بيرسون نشرت على موقع X بعد وقت قصير من الحادث أن "جميع الركاب وأفراد الطاقم تم إنقاذهم".

وقال موظفو المطار لشبكة "سي تي في" الإخبارية إن المطار أغلق جميع الرحلات القادمة والمغادرة في أعقاب الحادث.

وأظهر مقطع فيديو نشره أحد الركاب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رجال الإطفاء والمسعفين وموظفي الطوارئ الآخرين وهم يشقون طريقهم بسرعة عبر المدرج الذي اجتاحته الثلوج إلى الطائرة المقلوبة.

"نحن في تورنتو. لقد هبطنا للتو. تحطمت طائرتنا، لقد انقلبت رأسًا على عقب. رجال الإطفاء موجودون في الموقع. لقد انقلبت رأسًا على عقب. يبدو أن معظم الناس بخير. لقد نزلنا جميعًا. هذا ما يحدث،" يمكن سماع الراكب جون نيلسون يروي في مقطع فيديو نشره على فيسبوك بعد لحظات من الحادث.

وقالت الشرطية سارة باتن من شرطة منطقة بيل في أونتاريو لرويترز "ما أعلمه هو أن معظم الركاب خرجوا سالمين لكننا ما زلنا نحاول التأكد من ذلك لذا ما زلنا في موقع الحادث للتحقيق".

وأكدت نقابة مضيفات الطيران التقارير الواردة في منشور على X والتي تفيد بعدم وجود "وفيات" في الحادث.

الطائرة هي Bombardier CRJ-900LR، والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 88 راكبًا وأربعة أفراد من الطاقم، وفقًا لسجلات الرحلات.

الحادث الثالث في عهد ترامب

جاء الحادث بعد عاصفة شتوية في المنطقة والتي ألقت ما يقرب من تسع بوصات من الثلوج على أرض المطار، مما أجبر الطواقم على العمل طوال الليل يوم الأحد لتطهير المدرجات الرئيسية.

إنها أول حادثة كبرى تتعلق بطائرة ركاب تجارية منذ تحطم مروحية بلاك هوك للجيش ورحلة الخطوط الجوية الأميركية رقم 5342 في 29 كانون الثاني (يناير) في مطار رونالد ريجان الوطني، والتي قُتل فيها 67 راكبًا وطاقمًا، أي أن عهد الرئيس دونالد ترامب والذي بدأ منذ 20 كانون الثاني (يناير) الماضي شهد 3 حوادث طيران.