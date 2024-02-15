إيلاف من بيروت: فاجأ الفنان العراقي الشاب قصي حاتم الجمهور بأغنيته الجديدة من اللون الريفي العراقي، التي طرحها تحت عنوان "چنك ورد" متعاوناً بها مع الشاعر قصي عيسى من ناحية الكلمات، ومن الحان مصطفى ابراهيم، وتوزيع ومكس وماستر عثمان عبود.

حازت أغنية "چنك ورد" ذات اللون الغنائي العاطفي، تفاعلاً كبيراً من الجمهور فور طرحها مباشرة عبر قناته في الرسمية في موقع "اليوتيوب"،ويقول في مطلعها:

چنك ورد يحليوو...ياستار ..من شوگك

شنهي وتگلي اچبير ..قابل هاز كاروكك

عايفني المن هان ما مرتاح من دونك

مفرفح ورد اشتاگ ميت شوگ من دونك

وحول جديده قال قصي حاتم: "أحببت أن أغير في جديدي "چنك ورد" ونخرج قليلاً عن المألوف، واخترت هذا اللون العراقي الأصيل الذي كانوا يغنونه عمالقة الغناء العراقي قديماً" وأضاف: "أسعدتني ردة فعل الجمهور حول تجربتي الجديدة في لون الريف العراقي، وقد زادتني حماس لتقديم ما هو مميز ومختلف في أعمالي القادمة".

وكشف المغني الشاب أنه يستعد لطرح عمل جديد ولون مختلف في شهر أبريل المقبل بالتزامن مع عيد الفطر.



