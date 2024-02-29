إيلاف من القاهرة: تصدر الفنان حسين الجسمي جميع صفحات منصات التواصل الإجتماعي، خلال مشاركته في النسخة الخامسة من حفل "قادرون باختلاف" المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة، والذي حرص خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه الشكر للفنان الإماراتي خلال الإحتفالية، قائلاً: "أنا بشكرك على كلامك الجميل واحاسيسك الجميلة، أنت أخويا يا حسين، ووجودك معانا رسالة".

وأضاف الرئيس المصري: "ودائماً سنكون مع بعض في كل خير وسلام"، وقال موجهاً حديثه للجسمي: "أنت متعرفش أهل الإمارات قد إيه حبايبنا، ومتعرفش الشيخ محمد بن زايد ده أخويا وحبيبي"، واختتم قائلاً: "ومتشكر جداً على وجودك معانا".

وكان الجسمي قد قال خلال مشاركة في الحفل موجهاً حديثه للرئيس السيسي: "سعيد وفخور أنني بين أهلي وناسي في عيد أحبابنا (قادرون باختلاف) الخامس"، وتابع قائلاً: "كل سنة أشوف التطور والدعم لأطفالنا المصريين والمصريات من "قادرون باختلاف"، وهذا التطور عمره ما حيكون ولا حيصير إلا بدعم أبوهم في ضهرهم (ويقصد الرئيس السيسي)، واللي خلّى مصر كلها تبقى في ضهرهم، وأنا أتشرف كإماراتي مصري إني أكون دائمًا في ضهرهم عشان يا فخامة الرئيس أجدع ناس هم اللي دائمًا بيقفوا في ضهر بعض".

وقدم الجسمي خلال الاحتفالية أغنية جديدة برفقة أطفال "قادرون باختلاف"، أغنية حملت عنوان "أحلى واحدة" من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، ورؤية فنية وألحان هشام جمال وتوزيع مادي، ومكس وماستر بيشوي مجدي.

كما قدم الجسمي برفقة فرقة الأكوسترا الموسيقية بقيادة المايسترو سعيد كمال أغنيتين، أغنيته الشهيرة "أجدع ناس"، واختتم بالأغنية الوطنية "يا أغلي إسم في الوجود"، وسط تفاعل الحضور في مركز المنارة.

هذا وتعتبر احتفالية "قادرون باختلاف" هي الاحتفالية السنوية للأشخاص من أصحاب الهمم التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، والاتحاد الرياضي المصري للاعاقات الذهنية، في مصر.

