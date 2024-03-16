إيلاف من القاهرة: يعد ملف " ممارسة الرياضة في رمضان" من بين الموضوعات الأكثر إثارة للجدل، فالبعض يخشاها خوفاً من الإرهاق والجفاف ومشكلات القلب، وتأثيرات الأمراض المزمنة مثل السكري وغيره، والبعض الآخر يتمسك بها ولكن مع مراعاة بعض الشروط الصحية.

ثنائية الصوم والجهد البدني

فما هي الخطوات التي يجب مراعاتها لكي تمارس الرياضة في رمضان دون الوقوع في فخ المشكلات الصحية، والتي قد تتسبب فيها "ثنائية الصوم والجهد البدني"، وهي ثنائية قد لا تناسب الجميع، فلكل ظروفه الصحية ومرحلته العمرية، مما يعني أن ممارسة الرياضة في رمضان بصورة آمنة، لها شروط معينة، وخطوات متدرجة، ووفقاً لتقرير "سكاي نيوز" نقلاً عن خبراء، فإن هذه الخطوات هي:

1- ممارسة الجري الخفيف، أو المشي لمدة 45 دقيقة، قبل موعد الإفطار بقليل.

2- الإفطار بوجبة صغيرة ذات سعرات حرارية منخفضة.

3- تناول وجبة ثانية بعد ساعات من الوجبة الأولى، تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة، وعناصر غذائية متوازنة.

4- ممارسة تمارين رفع الأثقال والمقاومة وغيرها من التمارين القوية في فترات الليل.

استشارة الطبيب وشرب الماء

ولكن لا يجب أن تبدأ في ممارسة الرياضة في رمضان قبل أن تستشير الطبيب، أو المتخصص، خاصة إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة، أو مشكلات صحية بعينها، كما يتوجب الدخول في النشاط البدني بالتدريج، ومراعاة الغذاء المتوازن والمفيد في الإفطار والسحور، فضلاً عن شرب الماء والسوائل بكميات كافية بين الإفطار والسحور.



