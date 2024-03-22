العلا: يجد عشاق رياضة الهايكنغ في محافظة العُلا كل المقومات الملائمة لممارسة هوايتهم في تلك الرياضة الممتعه، حيث يجوبون الجبال والسهول، والأودية مستمتعين بالطبيعة المتنوعة والتشكلات والنقوش الصخرية، وواحات النخيل، والأجواء الربيعية المعتدلة.

ويحرص كل ممارس لرياضة الهايكنغ في محافظة العُلا أثناء المشي وقطع المسافات الطويلة عبر مسارات مخصصة، بالتزود بالاحتياجات وأدوات السلامة، ومن أبرزها حقيبة الظهر، والطعام والماء، وملابس الهايكنغ المريحة، وأحذية المشي المناسبة، والمصابيح الأمامية، وأدوات الملاحة.

كما يقوم فريق جادة للمغامرات والهايكنغ، المختص في تنظيم الرحلات، والمرخص من الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنغ، ويضم مجموعة من الشباب السعوديين على استقبال طلبات المهتمين من داخل وخارج المملكة، خلال عطلات نهاية الأسبوع وفي شهر رمضان الذي تكثر فيه الطلبات من مختلف فئات المجتمع.