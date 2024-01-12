إيلاف من العلا: تصدّر وسم "نانسي في العلا" الترند على إكس المملكة العربية السعودية و لبنان وعدد من الدول العربية، حيث تفاعل الجمهور من خلال مئات التغريدات مع حضور نانسي وصوتها وقربها من الجمهور تعليقاً على الحفل الذي أحيته في قاعة مرايا بمدينة العلا السعودية.

افتتحت الفنانة اللبنانية حفلها بالعلا بكلمة عبرت فيها عن "افتتناها بجمال أرض الحضارات، وسعادتها بأن تكون الليلة وسط نجومها المنعكسة على قاعة مرايا"، واضافت: "خبروني عن العلا بأنها كثير حلوة ولكن عندما وجدتها رائعة أكثر مما خبروني"، مضيفة "أحبتها كثيرا بالرغم من أنها لم تستطع زيارتها كلها، الا أنه حيث تتواجد المكان مش معقول".

الفنانة "نانسي عجرم" تفتتح حفلها في #العلا بالتعبير عن افتتناها بجمال أرض الحضارات، وسعادتها بأن تكون الليلة وسط نجومها المنعكسة على قاعة #مرايا.#نانسي_عجرم_في_العلا | #لحظات_العلا pic.twitter.com/ZcMrHJ04r6 — AlUla Moments لحظات العلا (@AlUlaMoments) January 11, 2024

وقدمت خلال الحفل مجموعة من أغنياتها المعروفة مثل "في حاجات"، "صح صح"، "ما تيجي هنا"، إحساس جديد"، وفي أغنية آه ونص" جعلت نانسي الجمهور يغني معها، وملأت المكان طاقة مع أغنيتها "الدنيا حلوة".

إن كان السؤال: هل كانت أجواء حفل النجمة "نانسي عجرم" الليلة في قاعة #مرايا ممتعة؟



فستكون إجابة الجمهور بالتأكيد: "آه ونص" 😍❤️#نانسي_عجرم_في_العلا | #لحظات_العلا pic.twitter.com/CKjXhzkeWB — AlUla Moments لحظات العلا (@AlUlaMoments) January 11, 2024

وكانت عجرم قد تصدرت "الترند" بسبب رقصها في مقطع فيديو عفوي، وثق لحظات وصولها إلى مدينة العُلا السعودية، نشرته عبر حسابها على الانستغرام.

وعلقت عليه قائلة: "ممتنة للترحيب الحار في العلا، ومتحمسة لمشاركة موسيقاي معكم."

ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر الترند، اذ كان لافتاً رقص نانسي العفوي على الطريقة التقليدية السعودية متفاعلة مع انغام موسيقى عزفتها فرقة شعبية كانت في استقبالها خارج المطار.

وأثار ذلك ردود فعل مختلفة، فانقسم الجمهور بين مؤيد لما قامت به معتبرين ان ردة فعلها عفوية، في حين انتقدها البعض الآخر، مشيرين إلى ان رقصها لا يُناسب ما يحصل في غزة، حيث علق أحدهم بالقول: "عيب والله".

