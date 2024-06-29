إيلاف من المنامة: زكى مجلس إدارة جمعية البحرين للفنون التشكيلية الشيخة مروة بنت راشد آل خليفة،رئيسة للجمعية،وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الفنون التشكيلية في المجتمع البحريني.
جاء هذا الإعلان بعد اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد أخيرا حيث عبّر الأعضاء عن ثقتهم الكبيرة في رؤية الشيخة مروة وقدرتها على قيادة الجمعية نحو مستقبل مشرق.
وقالت الشيخة مروة في كلمة لها عقب توليها رئاسة الجمعية ، إن الفترة القادمة ستشهد جهودا مكثفة لتقديم الدعم للفنانين، وزيادة الفعاليات والمعارض الفنية التي تسلط الضوء على الفنانين بمختلف اتجاهاتهم وأساليبهم، بالإضافة إلى دعم المواهب المحلية.
واضافت الشيخة مروة «نسعى في هذه الإدارة إلى خلق بيئة ملهمة وداعمة للفنانين، تتيح لهم فرصة التعبير عن إبداعاتهم وتطوير مهاراتهم. سنعمل على توسيع نطاق أنشطتنا لتشمل مجالات عدة وتفتح آفاقا أوسع أمام الفن في البحرين.
وزادت الشيخة مروة قائلة :" إن الجمعية ستسعى أيضا لتعزيز التعاون مع الجمعيات والهيئات والمؤسسات الفنية المحلية والدولية، مما سيسهم في تبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز مكانة البحرين كمركز ثقافي وفني في المنطقة’’.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المشهد الثقافي والفني في البحرين، وتقديم الدعم اللازم للفنانين لتقديم أعمالهم وإبراز مواهبهم.
وتعد جمعية البحرين للفنون التشكيلية من أبرز الجمعيات في البلاد التي تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال برامجها المتنوعة وأنشطتها المتعددة.
يذكر أن الجمعية العمومية لجمعية البحرين للفنون التشكيلية انعقدت يوم 12يونيو الجاري ، لانتخاب أعضاء الإدارة للفترة 2024-2026.
في بداية الاجتماع جرى التأكد من اكتمال النصاب القانوني بحضور ممثل إدارة الثقافة والآثار حمد المرسي. وتم خلال الاجتماع مناقشة التقرير الأدبي والمالي للجمعية، بالإضافة إلى تقديم بعض التوصيات.كما جرى اعتماد أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التزكية، وبعد عقد الاجتماع الأول لأعضاء مجلس الإدارة يوم الأحد الماضي تم اعتماد أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التزكية . وبعد عقد الاجتماع الاول لأعضاء مجلس الإدارة الاحد الماضي ، جرى توزيع المناصب على النحو التالي:
- الشيخة مروة بنت راشد آل خليفة، رئيسا.
- جعفر مهدي العريبي، نائبا للرئيس.
- محمد عبدعلي بوحسن، أمينا للسر والأمين المالي.
- نور الصيرفي، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام.
- عائشة علي بوجيري، رئيس اللجنة الاجتماعية.
- مهدي عبدالله سلمان، عضو إداري.
- علي حسين ميرزا، رئيسا للجنة الأنشطة والمعارض.
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