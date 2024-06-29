إيلاف من المنامة: زكى مجلس إدارة جمعية البحرين للفنون التشكيلية الشيخة مروة بنت راشد آل خليفة،رئيسة للجمعية،وذلك في خطوة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬الفنون‭ ‬التشكيلية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني.

جاء هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أخيرا حيث‭ ‬عبّر‭ ‬الأعضاء‭ ‬عن‭ ‬ثقتهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬الشيخة‭ ‬مروة‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬الجمعية‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬مشرق‭.‬

وقالت‭ ‬الشيخة‭ ‬مروة‭ ‬في كلمة لها عقب توليها رئاسة الجمعية ، إن الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬ستشهد‭ ‬جهودا‭ ‬مكثفة‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للفنانين،‭ ‬وزيادة‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمعارض‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الفنانين‭ ‬بمختلف‭ ‬اتجاهاتهم‭ ‬وأساليبهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭.‬

واضافت الشيخة‭ ‬مروة‭ ‬‮«‬نسعى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الإدارة‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬ملهمة‭ ‬وداعمة‭ ‬للفنانين،‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬إبداعاتهم‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم‭. ‬سنعمل‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬أنشطتنا‭ ‬لتشمل‭ ‬مجالات‭ ‬عدة‭ ‬وتفتح‭ ‬آفاقا‭ ‬أوسع‭ ‬أمام‭ ‬الفن‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

‬وزادت الشيخة مروة قائلة :" إن الجمعية‭ ‬ستسعى‭ ‬أيضا‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجمعيات‭ ‬والهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الفنية‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية،‭ ‬مما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعرفة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬ثقافي‭ ‬وفني‭ ‬في‭ ‬المنطقة’’.

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬المشهد‭ ‬الثقافي‭ ‬والفني‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للفنانين‭ ‬لتقديم‭ ‬أعمالهم‭ ‬وإبراز‭ ‬مواهبهم.

وتعد‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للفنون‭ ‬التشكيلية‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الجمعيات‭ ‬في البلاد التي‭ ‬تسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامجها‭ ‬المتنوعة‭ ‬وأنشطتها‭ ‬المتعددة‭.‬

يذكر أن الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للفنون‭ ‬التشكيلية‭ ‬ انعقدت يوم‭ ‬12يونيو الجاري ، لانتخاب‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬للفترة 2024-2026.

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬جرى التأكد‭ ‬من‭ ‬اكتمال‭ ‬النصاب‭ ‬القانوني‭ ‬بحضور‭ ‬ممثل‭ ‬إدارة‭ ‬الثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬حمد‭ ‬المرسي‭. ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬التقرير‭ ‬الأدبي‭ ‬والمالي‭ ‬للجمعية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬بعض‭ ‬التوصيات‭.‬كما جرى ‬اعتماد‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التزكية،‭ ‬وبعد‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬يوم‭ ‬الأحد الماضي تم اعتماد أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التزكية . وبعد عقد الاجتماع الاول لأعضاء مجلس الإدارة الاحد الماضي ، جرى توزيع المناصب على النحو التالي:‭

- الشيخة‭ ‬مروة‭ ‬بنت‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيسا‭.‬

- جعفر‭ ‬مهدي‭ ‬العريبي،‭ ‬نائبا‭ ‬للرئيس‭.‬

- محمد‭ ‬عبدعلي‭ ‬بوحسن،‭ ‬أمينا‭ ‬للسر‭ ‬والأمين‭ ‬المالي‭.‬

- نور‭ ‬الصيرفي،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والإعلام‭.‬

- عائشة‭ ‬علي‭ ‬بوجيري،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الاجتماعية‭.‬

- مهدي‭ ‬عبدالله‭ ‬سلمان،‭ ‬عضو‭ ‬إداري‭.‬

- علي‭ ‬حسين‭ ‬ميرزا،‭ ‬رئيسا‭ ‬للجنة‭ ‬الأنشطة‭ ‬والمعارض‭.