بيروت: احتفلت دانا الابنة الصغرى للفنان اللبناني عاصي الحلاني، بخطوبتها رسمياً بحضور جميع أفراد عائلتها، بعد شعر واحد على طلب يدها من قبل حبيبها الشاب آلان سعد.



وشاركت الحلاني متابعيها على "إنستغرام" فرحتها، من خلال نشر مجموعة من الصور والفيديوات التي وثّقت المناسبة السعيدة، والمكللة بالورود وقوالب الحلوى في أحد المنتجعات البحرية.

وبدا عاصي سعيدا بيوم خطوبة ابنته دانا، ومن بين المنشورات التي شاركها صورة وهو يحتضنها مع تعليق: "عيون القلب".



وكانت دانا منذ حوالى الشهر تقريبا شاركت الأجواء واللحظات السعيدة مع متابعينها عبر إنستغرام عندما قالت نعم لخطيبها ألان الذي عرض عليها خاتم الزفاف خلال تواجدهما في اسبانيا.

وعلى صورة جمعتها بخطيبها قالت بما معناه: "شكرا لكم جميعا على رسائلكم الكريمة! نحن فوق القمر ومتحمسون لهذا الفصل الجديد معا."

يُذكر أن خطيب دانا الحلاني (30 عاماً) من مواليد برج القوس، حاصل على شهادة جامعية في الهندسة الميكانيكية، لكنه يعمل في مدينة ليماسول القبرصية في قطاع استثمار الأموال والبورصة وتبادل الأسهم، حيث سبق أن التقى بالحلاني، بالإضافة إلى تحدثه بطلاقة أربع لغات هي: العربية والفرنسية والإنكليزية والبرتغالية.



ومن جهتها، تخرجت الحلاني الابنة من أحد معاهد الطبخ في عام 2022.