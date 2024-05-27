مدريد: شاركت دانا ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني مجموعة صور وفيديوات، وثّقت لحظة تقدّم الشاب آلان سعد لطلب يدها بطريقة رومنسية على أحد شواطئ إسبانيا.

وقالت دانا الحلاني تعليقاً على منشوراتها: "إلى الأبد تبدأ اليوم"، تحت لقطات ركوع العريس وتقديمه خاتم الخطوبة، وقص قالب الحلوى الذي كُتب عليه: "لقد قالت نعم".

وشاركت دانا البوست مع خطيبها آلان سعد والذي على ما يبدو يعمل في مجال المالية.

واحتفلت والدتها كوليت بصور لها عبر الستوري وعبر إنستغرام مع تعليق "مبروك أميرتي الجميلة" ونفس الصورة والفيديو أعادت مشاركتهما شقيقتها ماريتا.

وتقضي دانا عاصي الحلاني إجازاتها في إسبانيا حيث تشارك الجمهور الفيديوهات والصور من أجواء رحلتها وهي تحرص دائماً على مشاركة المتابعين فيديوهات وصور من يومياتها.