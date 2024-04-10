إيلاف من بيروت: في أجواء رمضانية عابقة بالبهجة، أقامت لجنة "الموركس دور" إفطارًا رمضانيًا في قلب بيروت النابض بالحياة، حضره حشد كبير من الدبلوماسيين والفنانين والممثلين والإعلاميين ونخبة من أهل المجتمع اللبناني.

وتعتبر هذه المناسبة السنوية تقليدًا رمزيًا يجمع نجوم الفن والإعلام في لبنان تحت سقف واحد، للاحتفال بالإبداع والتميز، وتعزيز الترابط والتواصل بين مختلف أفراد المجتمع اللبناني.

تخلل حفل الإفطار، الذي تزيّن فيه النجوم بالعباية اللبنانية، وصلات غنائية مميزة اتسمت بالعفوية والمحبة، وعكست أجواء الألفة والانسجام بين أهل الفن والإعلام.

وخلال الحفل، كرمت نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان كل من زاهي وفادي الحلو، حيث سلمهما النقيب فريد بو سعيد درعاً تكريمياً وبطاقة عضوية دائمة لهما في النقابة.

وأعرب الفنانون عن سعادتهم بالمشاركة في الفعالية، مؤكدين على أهمية المناسبة في لم شمل العائلة الفنية والإعلامية.

بدوره، أكدّ نقيب محترفي الموسيقى والغناء في لبنان على دعم النقابة للفنانين والموسيقيين، وحرصها على تكريم المبدعين في مختلف المجالات.

كاميرا إيلاف حضرت الحفل، ونقلت معايدات نجوم الفن للجمهور اللبناني والعربي.





تصوير ومونتاج: كارن كاليتا