إيلاف من بيروت: في إنجاز تاريخي، انضمت نجمة البوب العالمية تايلور سويفت إلى قائمة مجلة "فوربز" (Forbes) السنوية للمليارديرات لعام 2024، لتُصبح بذلك أول موسيقية تُحقق هذا الإنجاز اعتمادًا فقط على أغانيها وعروضها.



نجمة البوب العالمية تايلور سويفت نجمة البوب العالمية تايلور سويفت

وكشفت مجلة Forbes الثلاثاء أن سويفت حققت ثروة تقدر بنحو 1.1 مليار دولار، وذلك بفضل جولتها الغنائية "Eras" التي حطمت الأرقام القياسية، بالإضافة إلى عائدات ألبوماتها، ومحفظتها العقارية.

وتُعد سويفت "أول موسيقية تصل إلى مكانة العشرة الأوائل” وذلك بالاعتماد كليًا على أغانيها وعروضها.

وتقول Forbes إن "أشهر الوافدين الجدد هي بالطبع تايلور سويفت، التي تجاوزت جولتها الغنائية Eras ذات الأرقام القياسية والتي امتدت عبر خمس قارات حاجز المليار دولار في الإيرادات." وتضيف المجلة: "جمعت نجمة البوب البالغة من العمر 34 عامًا ثروة تقدر بنحو 1.1 مليار دولار، وذلك استنادًا إلى عائدات جولتها الغنائية الضخمة وقيمة كتالوج موسيقاها ومحفظتها العقارية."

ومن بين المشاهير الآخرين الذين ظهروا في القائمة السنوية أسطورة كرة السلة NBA إيرفين جونسون ومصمم الأزياء الفرنسي كريستيان لوبوتان.

إيرادات تجاوزت المليار دولار

وحققت جولة "Eras" التي انطلقت في آذار (مارس) 2023، إيرادات تجاوزت المليار دولار، لتصبح الجولة الأعلى مبيعًا على مستوى العالم. ومن المقرر أن تختتم جولة Eras في كانون الأول (ديسمبر) 2024 في فانكوفر، كندا.

ممتنة لكم حقاً

وتوجهت سويفت في مقطع فيديو مسجل بالشكر إلى معجبيها على دعمهم، وقالت مغنية Bad Blood: "بالنسبة للمعجبين، الأمر متروك لكم تمامًا لتحديد كيفية قضاء وقتكم". وأضافت: "ما هي الحفلات الموسيقية التي ترغبون في حضورها، وما هي الموسيقى التي ستضيفونها إلى قائمة التفضيلات، ولأي شخص قام بإدراجي، أنا ممتنة لكم حقًا حقًا حقًا.

إجازة رومانسية وألبوم جديد

وبعد عودتها مؤخرًا من عطلة رومانسية في جزر البهاما برفقة حبيبها نجم كرة القدم الأميركية [NFL] ترافيس كيلي، تستعد المغنية التي اشتهرت بأغنية "Love Story" لإصدار ألبومها الحادي عشر "The Tortured Poets Department"، في 19 نيسان (أبريل) 2024.



برفقة حبيبها النجم ترافيس كيلي برفقة حبيبها النجم ترافيس كيلي

ترافيس كيلي، لاعب الوسط في فريق كنساس سيتي تشيفس والذي يبلغ أيضًا من العمر 34 عامًا، حضر العديد من عروض سويفت على مدار العام الماضي. حتى أنه سافر على متن طائرة خاصة إلى أستراليا مباشرة بعد فوزه في مباراة السوبر بول لعام 2024 لدعم حبيبته نجمة البوب.

احتفالًا بالموسيقى الجديدة القادمة، ستطلق SiriusXM قناة كاملة مخصصة لسويفت، "القناة 13 (نسخة تايلور)"، من 7 نيسان (أبريل) ولغاية 6 أيار (مايو).

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