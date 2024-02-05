إيلاف من لوي أنجلوس: انتقد مشاهدو حفل توزيع جوائز غرامي لعام 2024 المغنية الأميركية تايلور سويفت لتجاهلها المطلق لسيلين ديون على خشبة المسرح بعد فوزها بجائزة ألبوم العام عن "Midnights".

وأذهلت سيلين ديون حفل توزيع جوائز غرامي بظهورها المفاجئ في نهاية الحفل لتقديم الجائزة النهائية لألبوم العام. وحظيت المغنية الأسطورية بحفاوة بالغة من الجمهور الذي حياها وقوفاً وتقدمت الى وسط المسرح وسط تصفيق حار.

"شكرا لكم جميعا! قالت ديون قبل تقديم الجائزة لسويفت وأضافت: "عندما أقول إنني سعيدة بوجودي هنا، فأنا أعني ذلك حقًا من قلبي".

ولكن اللقطة الغريبة كانت عندما صعدت مغنية "Anti-Hero" على المسرح وشاركت عناقًا دافئًا مع المتعاونين معها في الألبوم جاك أنتونوف ولانا ديل ري قبل أن تنتزع جائزتها من بين يدي أسطورة الموسيقى، دون ان تعانقها او تشكرها او حتى تسلم عليها".

"تايلور سويفت تتجاهل سيلين ديون تمامًا قمة عدم الاحترام...؟" لاحظ مستخدم على تطبيق X.

"حصلت تايلور سويفت للتو على جائزة ألبوم العام من سيلين ديون دون أن ترف عينها و/أو تعترف بأن مغنية أسطورية كانت تسلمها الجائزة. كتب آخر.

ورأى آخرون أن هذه اللحظة ستكون وصمة عار على إرث سويفت.

"لن تمحى من تاريخ تايلور سويفت أبدًا لحظة تجاهلها سيلين ديون في حفل توزيع جوائز غرامي" ، هكذا غرد أحد الأشخاص.

"لم تكن تايلور سويفت تستحق جائزة البوم العام وعليها اللعنة لتجاهلها سيلين ديون على المسرح"، قال آخر بصراحة.

كما شاركت الشخصية الإعلامية والمراسلة السابقة لبرنامج "The Ellen DeGeneres Show" كالين ألين في تناول هذه المسألة.

"لن أستمع إلى أية أعذار... خاصة بعد أن شاهدنا كيف تصرفت مايلي سايروس مع مارايا كاري في بداية العرض. وأضافت: "لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها سويفت في حفل #GRAMMYs، ولكنها المرة الرابعة التي تفوز فيها بهذه الجائزة".

"يمكن لـ "Swifties" أن يهاجموني أو أي شيء آخر، ولكن بالنظر إلى أهمية قدوم سيلين للقيام بهذه اللحظة، وسويفت تعانق وتقبل هذا وذاك وتتصرف في النهاية كما لو أن هذه الفنانة التي مهدت الطريق لا تقف هناك هو جنون."

وفي الوقت نفسه، ضحك العديد من المشاهدين على الوضع.

قال أحد الأشخاص ساخرًا: "لقد انتزعت جائزة جرامي من سيلين مثلما ينتزع لص المحفظة في شارع كانال يا إلهي".

واعترف آخرون بأهمية مشاركة ديون، حيث أن هذا هو أول ظهور علني كبير لها وسط معركتها المنهكة مع متلازمة الشخص المتصلب.

كتب أحد الأشخاص: "لا أحاول أن أكون كارهًا ولكن حصلت على جائزة غرامي من سيلين ديون في أول ظهور علني لها منذ فترة طويلة وبالكاد نظرت اليها انه لأمر جنوني".

تم ترشيح فنانة Era Tour - التي ارتدت ثوب Schiaparelli Haute Couture الأبيض في حدث لوس أنجلوس الذي أقيم في Crypto.com Arena - في ست فئات وحصلت على جائزتين.

فازت بجائزة غرامي لأفضل ألبوم بوب صوتي وألبوم لهذا العام، وكلاهما عن ألبومها 2022 LP، “Midnights”. لقد صنعت التاريخ بفوزها الأخير باعتبارها الفنانة الوحيدة التي فازت بهذه الفئة أربع مرات.

خلال الحدث، أعلنت أيضًا عن إصدار ألبومها التالي في 19 أبريل “قسم الشعراء المعذبين” (“The Tortured Poets Department.”).

تجدر الإشارة إلى أن سويفت، 34 عامًا، رددت بحماس مع اغنية "The Power of Love" لديون التي كانت تلعب في الخلفية عندما شقت النجمة الكندية، 55 عامًا، طريقها إلى المسرح خلال ظهورها المفاجئ في الحفل.

في النهاية شوهدت سويفت وديون وهما تتعانقان خلف الكواليس أثناء التقاط الصور معًا، مما أدى على الفور إلى إيقاف أي تكهنات حول وجود خلاف بينهما.

لكن هذه المحاولة المتاخرة لم تقنع البعض حيث كتبت احداهن على X: "لست مهووسة بسيلين مثل البعض منكم. لكنك تعترف بالملكة عندما ترى واحدة. خاصة عندما تمنحك جائزة. وليس خلف الكواليس بعدما يهمس شخص ما في أذنك لتدارك الموقف."