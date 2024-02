إيلاف من لوي أنجلوس: انتقد مشاهدو حفل توزيع جوائز غرامي لعام 2024 المغنية الأميركية تايلور سويفت لتجاهلها المطلق لسيلين ديون على خشبة المسرح بعد فوزها بجائزة ألبوم العام عن "Midnights".

💎 Best believe @taylorswift13 is a four-time Album Of The Year winner: https://t.co/OuKk34l332 #GRAMMYs pic.twitter.com/xJ0wvknPdl