بيروت: انتهى الفنان المصري احمد سليم من تصوير أربع أعمال غنائية باللهجة المصرية، واستغرق تصوير الكليبات حوالى شهر في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد.



الفنان المصري أحمد سليم

وانتهى تصوير الكليب الرابع قبل ساعات، واستغرق تصويره مدة يومين بين عدة مناطق لبنانية، وقدم المخرج فادي حداد أفكاراً جديدة ومختلفة تتناسب مع مواضيع الأغاني التي صُورت.

يُقدم أحمد سليم في أغنياته التي صُورت في لبنان أنماط موسيقية منوعة، وتحمل الأغاني عناوين "هنغير جو" و "شوية دلع" و "يا نجوم الليل" و "قلبي دايب".

من جهة ثانية، من المُقرر أن تصدر خلال الأسابيع القادمة أغنية جديدة لأحمد سليم بعنوان "فنان"، وتصدر على طريقة الفيديو كليب حصرياً على اليوتيوب ومنصة ساوند كلاود.

يحمل فيديو كليب أغنية "فنان" توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة، والأغنية باللهجة المصرية ومن انتاج لايف ستايلز ستوديوز.