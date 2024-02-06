إيلاف من دبي: لليوم الخامس على التوالي، تواجدت أغنية "مرة شكراً" للفنان الإماراتي حسين الجسمي من ألحان ياسر بوعلي في المحتوى الرائج للموسيقى في السعودية والإمارات وعدد من الدول العربية على اليوتيوب، بعد أن وصلت الأغنية الى أكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال 4 أيام فقط، الى جانب تصدرها في عدد من المنصات المتخصصة في عرض الأغنيات.

وكان الجسمي قد طرح أغنية "مرة شكراً" عبر الإذاعات الخليجية والعربية، وعبر قناته الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو تم عملية المونتاج فيه بأسلوب تقني حديث مناسب مع لون الأغنية الموسيقي، متعاوناً في كلماتها مع الشاعر عبدالله الملحم ومن توزيع زيد نديم ومع حسام كامل في عملية المكس والماستر.

